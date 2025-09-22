L’USdA considera una “proposta de mínims” el nou conveni col·lectiu del SAAS presentat a l’assemblea general

El Comitè d’Empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha exposat aquest dilluns al vespre als treballadors i treballadores els punts principals del preacord del nou conveni col·lectiu. Segons ha informat el comitè, a l’assemblea hi han assistit 180 empleats i s’ha compartit la informació relativa a les propostes acordades amb la direcció. El resultat de la votació es donarà a conèixer dimecres a la tarda, una vegada expirat el termini i comptabilitzades totes les respostes.
El text pactat amb la direcció estableix una vigència de cinc anys i recull, entre altres mesures, la represa de la Direcció per Objectius (conegut com a primes per objectiu) a partir del 2026 amb opció de cobrament el 2027; la reducció progressiva de la jornada fins a 1.688 hores anuals el 2028; l’increment del sou base de les categories més baixes; la multiplicació per tres dels complements de caps de setmana i festius, i la millora del pagament de les hores extres amb un 65% addicional.
A més, s’hi inclouen l’increment de l’hora localitzable fins al 75% del preu hora de cada categoria, la modificació dels triennis —que passaran d’un màxim de quatre a cinc, amb quinquennis per al personal contractat a partir del 2026—, un dia addicional de vacances cada cinc anys a partir dels vint treballats, la jornada intensiva en període de vacances escolars, la creació d’un pla de pensions privat amb aportacions voluntàries, la possibilitat de prejubilació parcial als 60 anys amb 20 anys d’antiguitat, i la consolidació del nivell C del pla de carrera i la convalidació d’especialitzacions.
Així i tot, la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha afirmat que aquestes mesures representen una “proposta de mínims” i ha assegurat que el SAAS encara té marge de maniobra per oferir condicions més justes, especialment en un context de manca de personal. El sindicat ha recordat que les noves descripcions de lloc de treball, iniciades a finals del 2022 i amb repercussió directa en la graella salarial, encara estan pendents, i ha encoratjat els empleats a reflexionar sobre si els punts pactats responen a les prioritats establertes i si són suficients després de “tants anys de retallades”.
En declaracions a EL PERIÒDIC, el portaveu sindical, Àlex Bandera, ha reiterat que “per la situació que viu el país no és suficient per a nosaltres, però són els treballadors que hi han de decidir”, posant en valor, però, que és “el primer cop que se’ns dona la possibilitat de decidir si volem o no aquest preacord de conveni” i fent una crida a la participació: “Desitgem que els 1.300 treballadors votin. No influenciarem ningú ni pressionarem ningú quin costat votar”.
Sobre la reducció progressiva de la jornada —un dels punts més reclamats per l’ens treballador—, Bandera ha apuntat que “és un punt que s’ha aconseguit, però és una llàstima que sigui progressiu i que no siguin les 35 hores”. En una línia semblant es pronuncia sobre la pujada del sou base, tot indicant que “s’hauria d’haver apujat el sou de totes les categories professionals del SAAS”.
“Encoratgem als nostres afiliats i a la resta de treballadors del SAAS a reflexionar: ens convenen realment els punts pactats i són els que s’havien de prioritzar segons l’enquesta que es va fer? Considereu que els punts pactats són suficients per millorar les nostres condicions laborals després de tants anys de retallades? Podem acceptar aquest conveni sense modificar-lo ni obtenir cap millora més durant cinc anys?”, apuntala l’USdA, concloent el comunicat emès recordant que “si ara no s’arriba a un acord, l’actual conveni vigent es prorrogarà automàticament durant un any, i aquest temps hauria de servir per seguir negociant i aconseguir un conveni millor, partint de la proposta presentada”.