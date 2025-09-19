L’USdA alerta que la paga per objectius no pot ser l’únic avenç del nou conveni del SAAS i reclama millores reals

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) espera amb prudència la presentació del preacord del conveni col·lectiu del SAAS que es debatrà dilluns a l’assemblea general. Fonts oficials del sindicat han confirmat a EL PERIÒDIC que, tot i valorar positivament que “per primer cop es presenti un conveni a la plantilla perquè decideixi si l’aprova o no”, consideren que l’èxit del text dependrà de si incorpora millores substancials.
“Es rumoreja que el punt fort del conveni serien les DPO [pagues per objectius], però si només fos això, seria un fracàs”, han advertit. En aquest sentit, han recordat que aquest concepte “ja estava signat i pactat amb el Ministeri de Salut fa temps” i que, per tant, “no pot presentar-se com una novetat”. Segons les mateixes fonts, “si el gran avenç del nou conveni són només les DPO, molts treballadors no el validaran”.
Els representants sindicals subratllen que en les enquestes internes els treballadors havien prioritzat altres reivindicacions, com la reducció de la jornada laboral de 40 a 37,5 hores setmanals i la introducció d’una catorzena paga. “Si només es posen sobre la taula les DPO, serà decebedor. En canvi, si s’acompanyen d’una reducció de jornada i d’una catorzena paga, es podria parlar d’un guany real per a la plantilla”, han assenyalat. Inclús, les mateixes fonts admeten que, a títol personal, alguns treballadors tenen clar el seu vot: “Si hi ha jornada reduïda i catorzena paga, votaran que sí; si no, votaran que no”.
Pel que fa al procés, les mateixes fonts han expressat dubtes sobre els terminis establerts. “El marge de tres dies per votar és molt reduït per analitzar amb detall cada punt del conveni”, han apuntat, tot i agrair la iniciativa del comitè d’empresa i encoratjar-lo a “continuar amb aquesta línia de treball i donar veu a la plantilla”. Així i tot, han lamentat la manca d’informació prèvia sobre les negociacions, que “s’han mantingut en secret fins ara”. Segons expliquen, “ni tan sols els dos representants sindicals al comitè han tingut accés als detalls del preacord”, fet que, al seu entendre, ha generat desconfiança.
Des de l’USdA subratllen que la plantilla està dividida: hi ha treballadors que confien en el text i d’altres que en dubten, sobretot per la rapidesa amb què s’ha negociat. “És d’agrair la feina feta en tan poc temps, però s’ha anat massa de pressa i això pot generar reticències”, han assenyalat. Tot i això, destaquen que la participació serà clau i que l’objectiu és que “els 1.300 treballadors del SAAS exerceixin el seu vot, sigui a favor, en contra o en blanc”.
Pel que fa a les demandes de fons, l’USdA remarca que “els professionals sanitaris han perdut poder adquisitiu, treballen més hores que a França i Espanya i no han tingut cap incentiu després de la pandèmia”. Per aquest motiu, reclamen millores que “valorin realment la feina i l’esforç del col·lectiu”, ja que un treballador amb millors condicions “ofereix un servei de més qualitat a la ciutadania”. En tot cas, la branca sindical manté que dilluns, després de l’assemblea, farà públiques les seves valoracions sobre el text i, si cal, pressionarà la direcció i el ministeri per aconseguir “guanys salarials i laborals reals”.
Finalment, el sindicat ha insistit que, si la votació rebutja el preacord, el comitè hauria d’obrir la porta a una nova negociació amb presència sindical. “Som el sindicat amb més afiliats del país i hauria d’haver-hi hagut almenys un representant a la comissió negociadora”, han apuntat. En cas contrari, alerten que “això pot donar una sensació de poca credibilitat i allunyar encara més els treballadors”.