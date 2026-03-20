  • La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, i la consellera de Socials, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
Elena Hernández Molina
Millora de les infraestructures comunals

Losada destaca “l’evolució de les obres” al passeig del riu, tot i l’execució per fases per evitar afectacions importants

El comú d'Andorra la Vella ha anunciat que el 14 de maig se celebrarà un Consell Participatiu entre generacions centrat en la importància del civisme

Durant la sessió del Consell d’Infants, el Comú d’Andorra la Vella ha destacat l’evolució de les obres al passeig del riu, un dels espais amb més afluència de la parròquia. La cònsol menor, Olalla Losada, ha explicat que el projecte s’està executant per fases per evitar afectacions importants: “És un lloc amb molta afluència i fer-ho tot de cop seria un problema”. En aquest sentit, ha detallat que mentre s’enllesteix una part, l’altra es manté oberta, amb la voluntat que “sempre es pugui gaudir d’aquest passeig”, especialment en èpoques de bon temps.

Un dels aspectes que ha centrat més l’atenció durant la sessió ha estat el civisme, considerat un eix clau en les propostes i accions del comú. Losada ha remarcat que es tracta d’una qüestió compartida entre generacions: “El civisme és un problema que tenim tots”, i ha defensat la necessitat de treballar-lo conjuntament amb infants, joves i gent gran. La cònsol menor ha admès que hi ha hagut “coses que s’han fet malbé” i espais “que no s’han cuidat prou”, fet que ha motivat reforçar accions i mesures.

Entre aquestes, destaca la instal·lació de càmeres de videovigilància a la plaça del Poble arran d’episodis puntuals de vandalisme. “Sempre dona aquest punt de seguretat”, ha afirmat, tot subratllant la voluntat de prevenir conductes incíviques i preservar els espais públics. Aquesta aposta pel treball col·lectiu es traduirà en la trobada dels consells participatius, prevista per al 14 de maig al Centre de Congressos. La jornada servirà per “veure quines propostes fan els tres col·lectius” i avançar cap a una millor convivència a la parròquia.

Finalment, la corporació comunal ha anunciat que el 5 de juny se celebrarà la festa de cloenda del Consell d’Infants a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, un acte que reconeixerà la implicació dels alumnes. Durant la sessió també s’ha posat en valor el projecte d’apadrinament d’arbres, destacant el compromís dels centres escolars amb la cura dels espais verds.

