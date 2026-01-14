Losada defensa que l’increment a les escoles bressol d’Andorra la Vella ha estat “un error humà” ja corregit

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha sortit al pas de les crítiques formulades pel conseller de la minoria de Demòcrates, David Astrié, assegurant que l’increment detectat en els preus de les escoles bressol comunals respon exclusivament a “un error humà de càlcul” i no pas a una decisió política ni a una voluntat d’augmentar tarifes per sobre de l’IPC. En afegit, ha deixat clar que des de la corporació “en cap cas s’ha volgut amagar informació”.
En una compareixença convocada arran de les declaracions del ‘taronja’, la mandatària ha comentat que el passat 18 de desembre el Consell de Comú va aprovar els preus públics amb la indicació que totes les activitats vinculades a infants i joves incrementessin les tarifes un 2,5%, en línia amb l’IPC. En aquest procés, però, es va produir un error de càlcul en unificar els criteris de descompte, fet que va provocar que l’augment real fos d’uns 28 euros mensuals en lloc de 7,7.
El comú va detectar la incidència a principis de mes, després que diverses famílies que s’incorporaven a les escoles bressol després de les festes nadalenques alertessin de la diferència entre els preus informats al novembre i desembre i els que constaven als nous llistats. Arran d’això, el 9 de gener es va informar les famílies que els rebuts del mes de gener no s’emetrien fins després de la correcció formal.
En aquest sentit, la rectificació es publicarà el dia 21 al BOPA i, a partir del 22, es faran arribar els rebuts amb el preu correcte. Losada ha subratllat que, com que no s’ha passat cap rebut, “no hi ha hagut cap perjudici econòmic per a ningú”. La cònsol menor també ha negat que la correcció s’hagi fet com a resposta directa a les denúncies públiques de l’oposició. “L’error ja estava detectat abans”, ha afirmat, tot lamentant que no s’hagi demanat cap explicació prèvia a la corporació abans de fer difusió a les xarxes socials, un fet que, segons ella, “pot haver generat una preocupació innecessària”.
Finalment, la cònsol menor ha aclarit que no es tornaran a votar les taxes en sessió de Consell de Comú, ja que aquestes es mantenen intactes. La modificació afecta únicament un preu públic concret −el de les activitats infantils i juvenils− i manté la diferenciació entre famílies de la parròquia i de fora. Quant a la reducció del descompte pel segon fill, ha explicat que respon a la voluntat d’unificar criteris i simplificar el sistema, tot assegurant que el Comú d’Andorra la Vella disposa de mecanismes per garantir que cap infant quedi exclòs per motius econòmics i que, malgrat tot, els preus continuen sent dels més baixos del país.