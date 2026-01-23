Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Tribunal de Corts

Llibertat provisional per a l’acusat d’una presumpta agressió sexual al Pas amb una fiança de 10.000 euros

El ministeri fiscal reitera la demanda de sis anys de presó mentre el tribunal fixa l’11 de març per fer pública la sentència

El Tribunal ha acordat la llibertat provisional de l’acusat pel cas de la presumpta agressió sexual al Pas de la Casa després que la seva família hagi dipositat una fiança superior als 10.000 euros. La decisió s’ha adoptat un cop finalitzat el judici i amb la causa ja vista per a sentència, que es donarà a conèixer l’11 de març.

Segons ha informat RTVA, la Fiscalia ha mantingut en els seus informes conclusius la petició de sis anys de presó, en considerar que durant el judici ha quedat confirmat que no hi va haver consentiment en la relació sexual denunciada. El ministeri fiscal ha reiterat la seva oposició a una posada en llibertat sense garanties mentre no es dicti sentència.

El Tribunal ha acordat la llibertat provisional de l’acusat després del pagament d’una fiança superior als 10.000 euros, a l’espera de la sentència prevista per a l’11 de març

Per la seva banda, la defensa ha tornat a reclamar l’absolució del jove i ha insistit en la seva posada en llibertat, argumentant que no concorren els elements necessaris per sostenir una condemna. Finalment, el Tribunal ha resolt acordar la llibertat provisional sota fiança, una mesura que s’ha fet efectiva després del pagament de l’import.

El processat, un jove madrileny de 21 anys, havia estat en presó preventiva durant gairebé onze mesos pels fets ocorreguts la matinada de l’1 de març del 2025 en una discoteca del Pas de la Casa. Amb aquesta decisió, el tribunal ha optat per una mesura cautelar menys restrictiva mentre es resol definitivament el cas, en espera de la sentència prevista per al pròxim 11 de març.

Fiscalia i acusació mantenen la demanda de sis anys de presó mentre la defensa sol·licita la llibertat immediata

