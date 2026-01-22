L’INH registra un augment del 29% de consultes durant el 2025, una gran part sobre l’accés a habitatge protegit

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha rebut un total de 2.185 consultes durant el 2025, unes xifres que representen un augment del 29% respecte a l’any anterior. Les consultes sobre habitatge protegit -que engloba l’habitatge a preu assequible i els habitatges de protecció pública- suposen un 24% del total de consultes rebudes i continua sent el primer tema de consulta a causa de la posada en marxa del Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible l’abril del 2024 i de la publicació de diverses ofertes públiques d’habitatges a preu assequible al llarg del 2025.
Del total de consultes rebudes per l’INH durant el primer semestre del 2025, els temes que destaquen són: la informació sobre requisits i documentació a presentar per poder accedir a un habitatge protegit, siguin habitatges de protecció pública o d’habitatges a preu assequible (24%), els requisits i documentació que cal presentar per als ajuts de l’administració pública en matèria d’habitatge (ajut a l’habitatge de lloguer, programa d’impuls per a l’emancipació dels joves, programa extraordinari d’avals…) que suposa un 19%, l’actualització de les rendes dels contractes d’arrendament (14%) i la pròrroga del contracte d’arrendament (13%).
Pel que fa a les persones que han realitzat una consulta, el 40% són persones arrendatàries (el 2024 els llogaters suposaven un 57%), un 42% són immobiliàries, gestories, particulars, derivacions d’altres departaments de Govern i d’altres institucions del país (un 27% l’any anterior) i la resta, un 18%, persones propietàries d’edificis o d’habitatges (un 17% el 2024). Un dels aspectes a destacar és que el 2025 s’han doblat, passant de les 445 el 2024 a 910, les consultes realitzades per altres actors del sector de l’habitatge, superant les consultes rebudes per persones arrendatàries que han disminuït lleugerament passant de les 954 del 2024 a les 863 al 2025.
Tot i que les consultes efectuades pels propietaris només representen el 18%, en nombre han augmentat passant de les 280 l’any passat a les 385 el 2025. L’increment de consultes efectuades per part d’altres actors del sector de l’habitatge apunta a un ús creixent de l’INH com a punt d’informació i d’orientació tècnica en aquest àmbit. Respecte al gènere de les persones que han realitzat una consulta, un 56% eren dones i un 44% homes, uns percentatges molt similars l’any 2024.