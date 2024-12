L’INH obre el procés per adjudicar 27 habitatges assequibles a l’edifici Tobira

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha anunciat l’obertura d’una oferta pública per adjudicar 27 habitatges de lloguer assequible situats a l’edifici Tobira d’Andorra la Vella, conegut anteriorment con l’antic hotel Àrtic. El procés s’inicia avui amb la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i hi podran participar totes les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Preu Assequible abans del 7 de gener de 2025.

Segons ha informat l’INH, a partir d’aquesta data, i tenint en compte la composició de cada llar i la tipologia dels habitatges disponibles, es notificarà individualment a les unitats familiars inscrites que compleixin els requisits per informar-les de la convocatòria. Les famílies o persones interessades hauran de confirmar la seva voluntat de participar en el procés d’adjudicació abans del 21 de gener de 2025.

Els habitatges disponibles tenen superfícies que oscil·len entre gairebé 40 i 96 metres quadrats, amb preus assequibles inicials que van dels 416,38 euros als 992,60 euros al mes. La renda de lloguer es fixa en el 30% dels ingressos regulars de la unitat familiar, sempre inferior al preu de mercat menys un 25%. Per a aquelles famílies que no puguin assumir el cost assequible, es preveu la possibilitat d’accedir a ajuts al lloguer per cobrir la diferència, sempre que compleixin els requisits establerts.

Sobre el Registre

El procés d’inscripció al Registre pot trigar fins a dos mesos, segons indica l’INH. Davant la previsió de futures ofertes públiques, l’Institut anima les persones i famílies que necessitin un habitatge assequible a inscriure-s’hi al més aviat possible per tenir l’oportunitat d’optar a properes adjudicacions.