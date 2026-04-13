  Un vehicle en una benzinera. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

L’augment de preus dels carburants impulsa l’IPC del març fins al 4,1%, un punt més que el registrat al febrer

El grup d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles incrementa cinc dècimes (5,1%) pel comportament de preus dels combustibles líquids

La variació anual de l’IPC corresponent al març s’enfila fins al 4,1%, una xifra que puja un punt respecte de les dades del febrer (3,1%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l’IPC. Així, els principals grups que fan augmentar la inflació són, d’una banda, el transport, el qual puja sis punts i sis dècimes, situant-se al 5,7%, degut principalment al comportament dels preus dels carburants i lubricants, que aquest mes han augmentat, mentre que el mateix mes de l’any anterior van disminuir.

D’altra banda, el grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles creix cinc dècimes (5,1%) a causa, principalment, del comportament dels preus dels combustibles líquids, els quals aquest mes han incrementat, mentre que el mateix mes del 2025 van decréixer.

Pel que fa a la inflació subjacent, que és la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos, durant el març s’ha situat en el 3,6% (al febrer va ser del 3,7%), cinc dècimes per sota de l’IPC registrat. Quant a la resta dels grups especials, cal destacar l’increment de l’índex de preus dels productes petroliers, que passa del -7,4% al 13%. Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya se situa en el 3,3%, mentre que el de França arriba a l’1,7%.

