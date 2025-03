Lideratge femení en acció: dones emprenedores que desafien estereotips i transformen el món empresarial

En el Dia Internacional de la Dona, reflexionem sobre el paper creixent de les dones en l’àmbit empresarial i emprenedor. Malgrat els avenços, les dones encara han d’enfrontar-se a desafiaments estructurals i culturals per consolidar el seu lideratge. Per entendre millor aquesta realitat, hem parlat amb tres dones referents en els seus respectius sectors: Jessica Rivera, CEO i cofundadora d’AUMENTIUM; Clàudia Cornella, fundadora de Clàudia Cornella Leadership, i Gabriela Torres, directora i fundadora de Menjarsegur.

La directora i fundadora de Menjarsegur, Gabriela Torres.

Trencant barreres en sectors masculinitzats

Rivera lidera una empresa especialitzada en ciberseguretat i transformació digital. Amb una trajectòria sòlida, reconeix els obstacles que encara existeixen per a les dones en aquest àmbit. “Crec que el paper de la dona en el sector tecnològic i de ciberseguretat està en plena evolució. Tot i que cada vegada hi ha més dones interessades en aquestes àrees, continua sent un sector predominantment masculí“, assenyala la cofundadora d’AUMENTIUM, tot indicant la necessitat de continuar treballant per trencar estereotips “i fomentar que més dones se sentin atretes per aquestes carreres”.

Per la seva banda, Torres, experta en seguretat alimentària, comparteix una experiència similar en un sector que, tot i estar vinculat tradicionalment a les dones en l’àmbit domèstic, continua sent dominat pels homes en el camp professional. “Històricament, les dones han estat associades amb l’alimentació i la nutrició en l’àmbit domèstic, però quan es tracta de seguretat alimentària en un context professional, el lideratge i la presa de decisions han estat dominats pels homes”, explica l’empresaria. No obstant això, Torres destaca que aquesta percepció està canviant gràcies a la major participació femenina en àrees tècniques i científiques del sector.

Cornella, qui ha ocupat càrrecs directius en el sector financer i el Govern, destaca la necessitat de repensar el lideratge. “El lideratge femení és més altruista, col·laboratiu i centrat en les persones, mentre que el masculí es caracteritza pel control emocional, la serietat i l’orientació a objectius”, comenta. Això no implica una dicotomia excloent, sinó que, segons l’experta, posa en relleu “la importància de combinar estils per millorar la gestió empresarial”.

A més, la fundadora de la marca Clàudia Cornella Leadership ha desenvolupat al llarg d’aquest temps la metodologia 4L per potenciar el lideratge, basada en l’autolideratge, el lideratge professional, el lideratge situacional i el lideratge sistèmic. “Desenvolupa el líder en tu. El canvi és a les teves mans”, destaca com a lema.

La fundadora de Clàudia Cornella Leadership, Clàudia Cornella.

Conciliació i equitat: dos grans desafiaments

Una qüestió recurrent en la trajectòria de les tres entrevistades és la conciliació entre la vida personal i professional. Rivera ho resumeix així: “Equilibrar les meves responsabilitats com a CEO amb la meva vida personal és un desafiament constant, però per a mi és una qüestió d’establir prioritats i d’una bona organització“, remarcant el fet que “delegar i envoltar-me d’un bon equip és clau per poder enfocar-me en el que realment importa sense sobrecarregar-me”.

Torres, en canvi, destaca el suport familiar com a clau per tirar endavant la seva empresa: “Gràcies a l’equip que formen amb el meu marit i el meu fill, he pogut i puc portar Menjarsegur endavant i gaudir de la vida professional i personal”.

Aquesta realitat també es veu afectada per la desigualtat salarial. “La bretxa salarial continua sent una realitat en moltes indústries, incloent-hi la seguretat alimentària. Factors com la falta de transparència salarial, l’accés desigual a ascensos i la menor representació femenina en llocs de lideratge contribueixen a aquesta diferència“, reconeix Torres. Cornella afegeix que “les dones sovint negocien menys els seus salaris per manca de confiança o per por de ser percebudes com a avaricioses”, un fet que encara perpetua la desigualtat.

Inspirar noves generacions

Davant aquests desafiaments, totes tres coincideixen en la necessitat de fomentar referents femenins i construir xarxes de suport. “Es necessiten iniciatives des de diversos fronts. És clau impulsar iniciatives des de la base educativa, eliminant estereotips i promovent l’interès per la tecnologia des d’edats primerenques”, defensa Rivera.

Cornella també destaca la importància d’integrar diverses perspectives en el lideratge. “A nivell global, només el 24% dels llocs directius són ocupats per dones, encara que la demanda de lideratge femení està en augment. És crucial promoure la priorització de la pròpia felicitat i benestar personal per sobre de les expectatives socials”, afirma.

El camí cap a la igualtat en l’emprenedoria i el lideratge femení encara té obstacles, però gràcies a dones com Rivera, Cornella i Torres, la transformació és imparable. La seva experiència demostra que el talent i la determinació no tenen gènere, i que una societat més equitativa només és possible si totes les veus són escoltades i valorades.