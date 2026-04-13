L’Executiu eleva fins a 4,1 milions d’euros els ajuts al sector agrícola i ramader per reforçar la productivitat

El Govern ha impulsat una nova actualització dels ajuts al sector agrícola i ramader amb l’objectiu de fer-lo més atractiu, especialment per a les noves generacions, i millorar-ne la productivitat. La iniciativa s’emmarca en les modificacions desplegades al llarg de la legislatura i es concreta enguany amb la revisió de fins a set actes normatius, els quals ja han estat aprovats i són d’aplicació immediata. Segons ha explicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, el pressupost d’aquest any preveu una bossa de 4,1 milions d’euros en ajuts directes al sector, “un increment de fins al 44% dels ajuts econòmic destinats al sector agrícola i ramader”.
En aquest sentit, Casal ha recordat que “reconeixem el rol essencial que desenvolupa el sector primari tant en termes de manteniment del paisatge i la biodiversitat, com en termes de producció de productes de qualitat de proximitat”. Així, el ministre, qui ha comparegut juntament amb el director d’Agricultura i Ramaderia, Josep Casals, ha detallat els principals canvis normatius, entre els quals destaca la revisió del decret d’ajut per pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, amb una modificació a l’alça dels coeficients per equiparar els ajuts entre mascles i femelles de diverses espècies i la revalorització del pagament per equins de races pesades. Aquest conjunt de mesures suposarà un increment de prop del 6% respecte a l’import liquidat l’any passat.
Pel que fa als ajuts vinculats a la producció sota règims de qualitat controlada, s’han modificat les primes d’engreix dels bovins adults amb la creació de dues categories d’edat i nous requisits per accedir a la prima, com un període mínim d’engreix de tres mesos o l’obligació de declarar una anolla o vaca de recria. Segons Casal, aquests canvis permeten “prioritzar la productivitat i la millora de qualitat del producte final”, així com impulsar una nova línia de producte amb una major maduració de la carn. En la mateixa línia, també s’han incrementat les primes per a la producció de vedell sota distintius de qualitat, amb un augment del 30% per als animals nascuts entre març i setembre i del 10% per als nascuts entre setembre i febrer.
Per altra banda, s’han creat dos nous ajuts orientats a la diversificació agropecuària: un destinat a la producció agrícola, incloent cultius, horta, fruiters o plantes aromàtiques i els seus derivats, i un altre a la producció i cria d’aviram de corral. Ambdós estan vinculats a la superfície agrària i preveuen subvencions de fins a 5.135 euros per hectàrea i any. A més, s’han actualitzat els ajuts destinats a sectors com el vi, la trumfa o la mel, així com els vinculats a la producció ecològica, modificant també el reglament de bonificació del benestar animal per millorar el procediment d’avaluació i permetre als ramaders opinar sobre les valoracions externes.