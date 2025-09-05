Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Del total aprovat, 30.000 euros es canalitzen a projectes de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Contribucions internacionals del Govern

L’Executiu destina 40.000 euros a iniciatives multilaterals de seguretat, drets humans i igualtat de gènere

Les aportacions beneficiaran programes de l’OSCE, l’ONU i l’OPAQ durant el 2025, amb fons repartits en projectes i ajuts específics

El Govern ha validat un paquet d’ajudes econòmiques valorat en 40.000 euros adreçades a diferents organismes multilaterals. Els recursos permetran donar continuïtat a la cooperació del país amb entitats internacionals, consolidant el suport a accions de solidaritat, protecció ambiental i promoció dels drets fonamentals.

Del total aprovat, 30.000 euros es canalitzen a projectes de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i de l’Oficina de Nacions Unides situada a Viena. L’OSCE rebrà 5.000 euros per cadascun dels quatre programes següents: un enfocat al canvi climàtic i seguretat a l’est del continent europeu, Àsia central i el Caucas; un altre sobre la implementació de l’Agenda de Joventut i Seguretat; la iniciativa WIN per a l’impuls de la igualtat de gènere a través de la innovació i la xarxa professional; i, finalment, la beca OSCE per a Pau i Seguretat. Alhora, l’ONU percebrà 10.000 euros per mantenir el Fons destinat a persones víctimes del tràfic d’éssers humans, sota la coordinació de l’Oficina contra la Droga i el Delicte.

La resta de l’aportació, xifrada en 10.000 euros, es dirigeix a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ). Dins d’aquesta partida, 5.000 euros s’assignen al Fons de suport a les víctimes i 5.000 més al Fons destinat a formació.

