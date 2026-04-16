L’Espai Jovent d’Escaldes estrena reglament amb sancions i enfocament educatiu davant conductes incíviques

El Consell de Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat el nou reglament d’ús i funcionament de l’Espai Jovent, el qual incorpora un règim disciplinari amb l’objectiu de garantir un entorn segur i respectuós per als usuaris. Segons el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena, es tracta d’una eina necessària que permetrà actuar tant de manera preventiva com davant conductes inadequades. “Aquest reglament és una eina que ens feia falta”, ha afirmat.
“Hi ha una part més educativa basada en el diàleg que ens permet actuar de manera preventiva en els inicis d’aquests comportaments” – Ramon Tena
Així doncs, el text inclou un sistema de sancions estructurat en tres nivells: lleus, greus i molt greus. Les faltes greus estan vinculades principalment a comportaments com insults o faltes de respecte, mentre que les molt greus fan referència a situacions de violència física o amenaces. Tena ha destacat que aquestes mesures permetran disposar “d’una eina jurídica per actuar” i, en casos determinats, impedir l’accés a l’espai durant períodes prolongats, ja que les sancions no tenen caràcter econòmic, sinó que se centren en la limitació d’accés a l’equipament.
A més, el reglament preveu que en determinades situacions s’hagi de contactar amb les autoritats competents. Tot i això, el conseller ha remarcat el component pedagògic del document: “Hi ha una part més educativa basada en el diàleg que ens permet actuar de manera preventiva en els inicis d’aquests comportaments”. Val a dir que aquest règim educatiu entrarà en vigor amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i forma part d’un conjunt de mesures adoptades arran dels incidents registrats l’estiu passat a l’espai.
Consell de Joves
Paral·lelament, la sessió d’aquest dijous ha servit també per aprovar el reglament del Consell de Joves, un òrgan que té com a objectiu fomentar la participació juvenil. Segons Tena, aquest espai permetrà que els joves “tinguin l’oportunitat d’intercanviar idees i fer arribar les seves propostes i neguits”, així com conèixer el funcionament de la institució i facilitar que el Comú pugui escoltar-los. El Consell estarà format inicialment per vuit representants de l’escola Sagrada Família, l’únic centre de segona ensenyança de la parròquia, mentre que els membres seran escollits a través d’un procés de votació interna entre l’alumnat, amb dos representants per cada nivell educatiu.
Des de l’oposició, la consellera Anna Garcia ha valorat positivament la iniciativa, però ha posat sobre la taula la necessitat d’ampliar-ne la representativitat. “El que volem és que s’estudiï un sistema perquè poguessin participar joves escaldencs que van a altres centres educatius”, ha assenyalat, mencionant estudiants que cursen els seus estudis en altres parròquies o en diferents sistemes educatius. En aquest sentit, ha defensat que el Consell de Joves hauria de reflectir millor la realitat de la parròquia, a través d’una proposta que passa per analitzar fórmules que permetin incorporar aquests perfils, malgrat les dificultats logístiques que això pot comportar.