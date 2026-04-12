  • L'entrada a l'Espai Ciutadà d'Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella
Agències
Canal directe entre la ciutadania i la corporació

L’Espai Ciutadà d’Andorra la Vella rep fins a més de 800 demandes, consultes i incidències al llarg de l’any 2025

Pel que fa a la tipologia de les gestions, les més habituals són les relacionades amb informació, via pública i suggeriments o propostes

L’Espai Ciutadà del Comú d’Andorra la Vella ha registrat 808 demandes, consultes i incidències durant el 2025, consolidant-se com un canal directe de contacte entre la ciutadania i la corporació. Pel que fa a la tipologia de les gestions, les més habituals són les relacionades amb informació (316), via pública (176) i suggeriments o propostes (149). També s’han registrat incidències vinculades a neteja (51), incivisme (39), espais verds (32), mobilitat (28) i mobiliari urbà (17).

En aquest sentit, des de la corporació es fa una valoració positiva del funcionament de l’Espai Ciutadà, tant per la resposta que dona a les demandes del dia a dia com per la tasca de proximitat que desenvolupa. En els darrers mesos, a més, l’espai s’ha embellit i s’hi ha donat més visibilitat amb la voluntat de reforçar-lo com un punt de referència per a la ciutadania, més proper, accessible i identificable.

Aquest reforç també ha anat acompanyat d’una gestió àgil de les peticions rebudes, amb un temps mitjà de resposta inferior als 10 dies des de l’entrada de la demanda. En conjunt, les dades posen de manifest que l’Espai Ciutadà “s’ha consolidat com una eina útil per escoltar, orientar i donar resposta a les necessitats, consultes i propostes dels veïns i veïnes de la parròquia”, informa l’ANA.

