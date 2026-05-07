L’Església d’Urgell celebrarà durant aquest juliol quatre noves ordenacions diaconals i presbiterals a la diòcesi

El Bisbat d’Urgell celebrarà aquest mes de juliol quatre noves ordenacions diaconals i presbiterals en diferents punts de la diòcesi. L’anunci l’ha fet el bisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, durant la jornada familiar i catequètica celebrada al Santuari de la Mare de Déu de Núria coincidint amb el mes de Maria.
La primera celebració tindrà lloc el dimarts 7 de juliol, festivitat de sant Ot, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, on els diaques Mn. Gilbert Bea i Mn. Edinson-Josep Salas rebran l’ordenació presbiteral. En el seu testimoni vocacional, Gilbert Bea ha afirmat que ara enten que Déu ja el preparava per a una missió més gran, mentre que Edinson-Josep Salas ha destacat que “tot cristià, tot batejat, ha d’estar obert al pla de Déu”.
Posteriorment, el diumenge 12 de juliol, el seminarista Carlos Steve Rosas rebrà l’ordenació diaconal a l’Església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. El futur diaca ha assegurat que “no hi ha res més bell que donar la vida per amor a Déu i als germans”. Finalment, el diumenge 19 de juliol, el seminarista Mateo Arias Arango serà ordenat diaca a l’Església de Sant Miquèu, a Vielha. En el seu testimoni, ha resumit el seu camí vocacional amb una cita de Benet XVI: “Crist no treu res, ho dona tot”.