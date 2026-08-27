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Ajuts governamentals

Les prestacions actives per discapacitat arriben al juny als 439 beneficiaris, un 10,3% més que el registrat l’any passat

Pel que fa als trams d’edat, gairebé el 16% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 56 i 60 anys i el 13% a persones d’entre 61 i 65 anys

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat presentades durant el segon trimestre de l’any ha estat de 13, és a dir, un 7,1% de sol·licituds menys de les que es van presentar durant el segon trimestre del 2025 (14 sol·licituds). El 69,2% d’aquestes han estat resoltes favorablement, el 23,1% desfavorablement i el 7,7% han estat arxivades. Val a dir que el 31 de desembre del 2025 hi havia 419 prestacions actives, mentre que el nombre el 30 de juny del 2026 és de 439, és a dir, un 10,3% més de les que hi havia al 30 de juny del 2025 (398 prestacions).

Més de la meitat (52,8%) presenta una concurrència de dues o més discapacitats, el que s’anomena pluridiscapacitat

Per sexe, les dones representen el 44% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions actives. Per trams d’edat, el 15,9% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 56 i 60 anys i el 13,2% a persones d’entre 61 i 65 anys. Els beneficiaris són principalment andorrans (54,9%) i espanyols (23,9%). Gairebé dues terceres parts són solters (64%) i, quant als anys de residència, la majoria (41,2%) ha residit sempre al Principat.

Pel que fa al tipus de discapacitat, més de la meitat (52,8%) presenta una concurrència de dues o més discapacitats, el que s’anomena pluridiscapacitat. Segons el grau de discapacitat dels beneficiaris, el 62,4% tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Quant a l’import mensual atorgat, més de la meitat dels beneficiaris (56,7%) perceben entre 1.201 euros i el salari mínim interprofessional, el qual se situa en 1.525,33 euros.

Creix el nombre de prestacions actives per discapacitat en un 12,5% el primer trimestre de l’any, rebent 18 de noves

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