Activitat per al jovent

Les places per a les Setmanes Joves incrementen un 10% per arribar a la xifra històrica de 263

El projecte, impulsat pels set comuns, ofereix fins a vuit activitats durant l'estiu per als adolescents d'entre 10 i 17 anys

Com mana la tradició, els set comuns s’han tornat a unir un any més per organitzar les Setmanes Joves i oferir al llarg de l’estiu tot un ventall d’activitats per als adolescents d’entre 10 i 17 anys. Les inscripcions es podran fer a partir de demà a cada corporació comunal i, enguany com a novetat, les places disponibles s’han incrementat fins a les 263. És a dir, la xifra més alta fins a la data i fins a un 10% més respecte a l’any anterior. “Aquest és un projecte de molta història i recorregut coordinat amb totes les parròquies”, ha comentat el conseller d’Esports del Comú de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré, fent esment que “creiem” en aquest format perquè “hem de ser facilitadors que tots els infants puguin tenir aquestes experiències tan enriquidores”.

Com en la darrera edició, i ja en són més d’una vintena, el programa d’aquest 2025 compta amb vuit activitats. La més destacada continua sent el campus de Vela, en la qual 38 persones es desplaçaran al Port de la Selva del 7 a l’11 de juliol per practicar cada tarda aquest esport. Així mateix, les dues innovacions de l’any passat, el campus Multiesport [amb monopatí, futbol 7, bàsquet 3×3, cal·listènia i BMX] i el campus Vacances Actives a Ràmio, es mantenen. La resta de propostes continuen sent les dels últims anys: vòlei platja, escalada i muntanya, monopatí, la volta a peu al Principat i esports d’aventura.

Pel que fa als preus, disponibles al programa, el cap del servei d’Activitats Esportives de la corporació laurediana, Ramon Ibarz, n’ha destacat ser subvencionats pels comuns. “És un preu popular pensat perquè tothom hi pugui accedir”, ha mencionat, assenyalant l’aspecte socialitzador d’aquesta iniciativa que ha titllat de “projecte nacional”.