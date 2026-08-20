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Estadística

Les pensions de solidaritat per a la gent gran superen els 2,7 milions d’euros al llarg del segon trimestre de l’any

Pel que fa a la nacionalitat, una mitjana de 385 eren andorranes, 759 espanyoles, 51 franceses, 197 portugueses i 146 d'altres nacionalitats

Les pensions de solidaritat per a la gent gran han sumat un total de 2.703.428,87 euros al llarg del segon trimestre de l’any, període durant el qual hi ha hagut una mitjana de 435 persones beneficiàries, 242 dones i 193 homes. Pel que fa a la nacionalitat d’aquestes, una mitjana de 385 eren andorranes, 759 espanyoles, 197 portugueses, 51 franceses i 146 d’altres nacionalitats.

Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,1% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,3% a Escaldes-Engordany, un 14,2% a Encamp, un 13,3% a Sant Julià de Lòria, un 6,7% a la Massana, un 3,4% a Ordino i un 1,8% a Canillo. Val a dir que el 0,2% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, de mitjana, un 89,2% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.

Quant a les prestacions de solidaritat, l’import destinat durant el segon trimestre ha estat d’1,5 milions

Quant a les prestacions de solidaritat, l’import destinat durant el segon trimestre ha estat d’1.527.822,68 euros. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 435 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 242 dones i 193 homes. En relació amb la seva nacionalitat, una mitjana de 246 persones eren andorranes, 99 espanyoles, 65 portugueses, nou franceses i 16 persones d’una altra nacionalitat.

Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 38,7% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21% a Escaldes-Engordany, un 14,9% a Sant Julià de Lòria i un 13,9% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (6,2%), Canillo (3,4%) i Ordino (1,8%). Per tram d’edat, de mitjana, el 51,6% tenien entre 46 i 65 anys, el 17,5% entre 36 i 45 anys, el 14,8% entre 26 i 35 anys, l’11,3% entre 66 i 75 anys i el 4,8% entre 18 i 25 anys.

Finalment, respecte a les pensions no contributives del Govern, durant el segon trimestre d’aquest 2026 s’ha destinat un total de 8.049,60 euros. En aquest període hi ha hagut, de mitjana, un total de vuit persones beneficiàries d’aquesta prestació, en què totes les beneficiàries eren dones.

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