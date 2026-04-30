  • Render de la remodelació de la plaça de l'Església del Pas de la Casa. | Comú d'Encamp
Embelliment urbà

Les obres de remodelació integral de la plaça de l’Església del Pas de la Casa donaran el tret de sortida el 4 de maig

Els treballs tenen un pressupost previst d'1,4 ME i s'allargaran fins a l'octubre del 2027, període en el qual es tenen previstes mínimes afectacions

El Comú d’Encamp iniciarà el proper dilluns 4 de maig les obres de remodelació integral de la plaça de l’Església del Pas de la Casa. El projecte té com a finalitat revitalitzar aquest espai i reforçar la connexió entre la plaça i l’església com a centre simbòlic i social de la vila. Segons han detallat, s’inclou la modernització dels serveis públics bàsics i la millora de l’enllumenat amb sistemes de baix consum.

També es renovarà el paviment amb l’objectiu d’harmonitzar visualment l’espai, i s’eliminaran les barreres arquitectòniques per garantir una accessibilitat universal. A més, s’instal·larà nou mobiliari urbà funcional i coherent amb l’entorn. Pel que fa als elements verds, les jardineres actuals se substituiran per solucions més sostenibles i integrades per evitar les filtracions d’aigua actuals. El projecte també preveu la incorporació d’una font en forma de grandalla ubicada en un dels accessos principals. Aquesta iniciativa sorgeix del Consell d’Infants amb la voluntat de fomentar el sentiment de pertinença entre la ciutadania.

Render de la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa. | Comú d’Encamp

En relació amb l’església, es durà a terme la rehabilitació de les façanes, preservant la pedra original i els vitralls, així com la renovació de la coberta. Segons han afegit, totes les actuacions es realitzaran seguint criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i guanyar confort a l’interior de l’edifici. 

La remodelació també inclou la creació d’una nova parada de transport públic amb capacitat per a 30 persones, coberta i integrada en l’entorn. Aquesta infraestructura contribuirà a millorar l’experiència dels usuaris i a garantir una gestió més eficient del trànsit i dels fluxos de vianants, consolidant una plaça segura i funcional per a totes les edats.

Els treballs tenen un pressupost previst d’1,4 milions d’euros i s’allargaran fins a l’octubre del 2027. Durant aquest període, es preveuen mínimes afectacions en la mobilitat que no implicaran cap tall permanent de la circulació. 

