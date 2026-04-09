Les matriculacions augmenten gairebé un 30% al març, amb pujades a tots els grups i impuls dels turismes i híbrids

Les matriculacions de vehicles durant el mes de març han estat 513, una xifra que suposa una variació percentual positiva del 28,3% respecte al mes de març de l’any anterior. Aquest mes tots els grups han tingut variacions positives. En la categoria ‘Altres’ ha experimentat un creixement del 60%, ‘Turismes’ amb un 30,1%, ‘Motocicletes i Ciclomotors’ un 26,5% i ‘Camions i Camionetes’ amb un 12,1%. D’aquestes 513 matriculacions, 390 corresponen a vehicles nous i 123 a vehicles importats de l’estranger.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al març del 2025 han estat 1.302, fet que equival a una variació percentual del 10% respecte al mateix període de l’any anterior, en el qual es van matricular 1.184 vehicles. Les categories que mostren variacions positives són ‘Turismes’ amb 112 unitats (13,4%), ‘Camions i Camionetes’ amb 11 unitats (9,9%) i ‘Altres’ de 10 unitats (38,5%). En canvi, ‘Motocicletes i Ciclomotors’ presenta una variació negativa de 15 unitats (-7,1%).
Les matriculacions de vehicles durant els darrers dotze mesos han estat 5.570, el que representa una variació percentual positiva del 13% respecte al mateix període anterior, en el qual es van matricular 4.928 vehicles. En els darrers dotze mesos, tots els grups han tingut variacions positives, ja que en la categoria ‘Altres’ ha pujat un 68,5%, en ‘Camions i Camionetes’ un 26,2%, ‘Turismes’ un 13,3% i ‘Motocicletes i Ciclomotors’ un 0,6%.
Aquest mes han tingut variacions positives els vehicles de ‘Gasolina’ amb un 28,7% i ‘Gasoil’ amb un 3,2%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 10, és a dir, 4 menys que al mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 147,45 més que a l’any anterior. Finalment, aquest mes s’han matriculat 13 vehicles ‘Sense carburant’, 8 més que al mateix mes de l’any anterior.
De gener a març del 2026, i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, cal destacar la disminució de matriculacions en els vehicles ‘Elèctrics 100%’ amb 17 vehicles menys, cosa que representa una caiguda del 32,7%. D’altra banda, amb variacions positives destaquen les matriculacions dels vehicles ‘Gasolina’ amb 60 vehicles. Això significa una pujada del 9,9%.
Durant els darrers dotze mesos, i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l’augment de matriculacions, en termes absoluts, en els vehicles ‘Híbrid gasolina no endollable’ amb 273 vehicles (43,2%). Pel que fa a la resta de categories, podem destacar que s’han matriculat 2.777 vehicles de ‘Gasolina’, 342 vehicles ‘Híbrid gasolina endollable’, 258 vehicles ‘Elèctric 100%’ i 174 vehicles ‘Híbrid gasoil no endollable’.
Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una tendència mensual a l’alça, tot i que negativa, en els darrers dos mesos en el total de matriculacions, que durant aquest període se situa en un -0,4%.
El grup ‘Turismes’ mostra una tendència a l’alça en els darrers quatre mesos i aquest mes de març se situa en un 0,0%. Quant a ‘Motocicletes i Ciclomotors’, presenta una tendència mensual a l’alça en els darrers cinc mesos i se situa aquest mes de març en un 0,5%. El grup ‘Camions i Camionetes’ presenta una tendència mensual lleugerament a l’alça en els darrers dos mesos i durant aquest període se situa en un 0%. Pel que fa al grup ‘Altres’, mostra una tendència mensual a la baixa en els darrers cinc mesos i se situa aquest mes de març en un -3,1%.