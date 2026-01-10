Les intenses nevades de divendres nit i dissabte al matí deixen gruixos de neu d’entre 13 i 57 cm per tot el Principat

Les nevades són de nou protagonista aquest cap de setmana. Amb màximes de -3 graus i mínimes de -4, la capital s’ha despertat amb uns 20 centímetres de neu. El Servei Meteorològic ha apuntat que els gruixos de neu van entre els 13 cm a la Central hidroelèctrica de FEDA i els 53 cm a les Fonts d’Arinsal. El mateix cos ha activat el protocol de perill d’allaus al nord d’Andorra per la forta intensitat del vent en cotes altres durant aquesta nit i aquest cap de setmana. En altura, les ràfegues han arribat als 138 km/h a la Tossa d’Espiolets, on només s’ha reportat 1 cm de neu a causa del vent. El servei també ha activat l’avís groc i taronja a cotes altes i les parròquies centrals.
“El flux de nord-oest carregat d’humitat deixa precipitacions importants al nord d’Andorra que ens afectaran tot el dia. Al sud la nevada anirà perdent intensitat i fins i tot s’obriran clarianes. Així i tot, vent intens arreu fins a la nit”, ha informat el Servei Meteorològic.
Davant les intenses nevades, alguns negocis s’han vist obligats a tancar alguns dels seus accessos o alguns usuaris que “volíem esquiar” s’han quedat “sense pla per dissabte”, diu l’Oriol. Al Pas de la Casa, un amic seu en Roger va tenir dificultats per arribar al territori fronterer per les intenses nevades la nit d’aquest divendres. De moment, la neu segueix al llarg del matí i el migdia d’aquest dissabte amb temperatures màximes de -4 graus i les mínimes de -6 graus, un 81% d’humitat i un 88% de precipitacions. Els comuns i el servei metrològic preguen a la població extremar la precaució i respectar els avisos grocs i taronges emesos, sobretot per les possibles relliscades a les ciutats i les allaus a les cotes altes.