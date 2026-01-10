Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Amb màximes de -3 graus i mínimes de -4, la capital s'ha despertat amb uns 20 centímetres de neu. | IANA / I.M
Agències
Servei Meteorològic

Les intenses nevades de divendres nit i dissabte al matí deixen gruixos de neu d’entre 13 i 57 cm per tot el Principat

El flux de nord-oest carregat d'humitat deixarà precipitacions importants al nord durant tot el dia, mentre que al sud la nevada perdrà intensitat

Les nevades són de nou protagonista aquest cap de setmana. Amb màximes de -3 graus i mínimes de -4, la capital s’ha despertat amb uns 20 centímetres de neu. El Servei Meteorològic ha apuntat que els gruixos de neu van entre els 13 cm a la Central hidroelèctrica de FEDA i els 53 cm a les Fonts d’Arinsal. El mateix cos ha activat el protocol de perill d’allaus al nord d’Andorra per la forta intensitat del vent en cotes altres durant aquesta nit i aquest cap de setmana. En altura, les ràfegues han arribat als 138 km/h a la Tossa d’Espiolets, on només s’ha reportat 1 cm de neu a causa del vent. El servei també ha activat l’avís groc i taronja a cotes altes i les parròquies centrals.

“El flux de nord-oest carregat d’humitat deixa precipitacions importants al nord d’Andorra que ens afectaran tot el dia. Al sud la nevada anirà perdent intensitat i fins i tot s’obriran clarianes. Així i tot, vent intens arreu fins a la nit”, ha informat el Servei Meteorològic.

El flux de nord-oest carregat d’humitat deixa precipitacions importants al nord d’Andorra que ens afectaran tot el dia. Al sud la nevada anirà perdent intensitat i fins i tot s’obriran clarianes.

Davant les intenses nevades, alguns negocis s’han vist obligats a tancar alguns dels seus accessos o alguns usuaris que “volíem esquiar” s’han quedat “sense pla per dissabte”, diu l’Oriol. Al Pas de la Casa, un amic seu en Roger va tenir dificultats per arribar al territori fronterer per les intenses nevades la nit d’aquest divendres. De moment, la neu segueix al llarg del matí i el migdia d’aquest dissabte amb temperatures màximes de -4 graus i les mínimes de -6 graus, un 81% d’humitat i un 88% de precipitacions. Els comuns i el servei metrològic preguen a la població extremar la precaució i respectar els avisos grocs i taronges emesos, sobretot per les possibles relliscades a les ciutats i les allaus a les cotes altes.

Els vehicles condueixen amb més precaució a causa de les nevades. | ANA / I.M.
Un vehicle al Pas de la Casa completament nevat. | Roger Rech
Comparteix
Notícies relacionades
El partit entre l’FC Andorra i la Cultural Lleonesa es posposa a les 18.30 hores, si les condicions del camp ho permeten
El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus
Quan els avisos i els protocols no avancen al mateix ritme

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
França tancarà finalment l’accés fronterer amb Andorra a partir d’aquest mateix divendres a les sis de la tarda
  • Societat
Els comerciants lamenten que França torni a tancar la frontera i afirmen que “al Pas no hem tingut sort últimament”
  • Societat
El perill d’allaus puja a nivell 4 al nord del país per la neu i el vent, i obliga a activar la prealerta de Protecció Civil
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El temporal de neu i el fort vent obliga a tancar el Funicamp i limita l’activitat a Grandvalira per l’elevat risc d’allaus
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella lamenta els accidents per la gelada i anuncia una revisió dels protocols existents
  • Parròquies
Escaldes se suma a Andorra la Vella en assenyalar la manca d’avís del Servei Meteorològic i de Protecció Civil
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu