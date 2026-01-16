Les inscripcions de demandants de feina baixen a 979 el 2025, la dada més baixa dels dels darrers 11 anys

Les dades acumulades a final de l’any 2025 situen en 979 el total d’inscripcions de persones que busquen feina al Servei d’Ocupació. El Departament d’Estadística assenyala que la sèrie manté la tendència descendent després del repunt registrat durant els anys de la pandèmia i que es tracta del valor més baix dels darrers 11 anys.
En el cas dels inscrits que cerquen una millora laboral, l’evolució es manté relativament estable, amb l’excepció de l’augment observat els anys 2020 i 2021. Paral·lelament, les inscripcions de llocs de treball mostren una baixada continuada des del 2023, quan es van comptabilitzar 6.266 ofertes. El 2025, aquest volum anual recula fins a 4.164, un 8,9% menys que el 2024.
El tancament de l’any també reflecteix la xifra més baixa dels darrers 11 anys en el recompte de demandants en recerca a final de mes: 198 persones a finals de desembre. En la mateixa data, els demandants en millora són 210, mentre que els llocs de treball oferts presenten un valor mitjà mensual al 2025 de 1.727, lleugerament a la baixa respecte de la dinàmica alcista dels últims anys.
En comparació amb el mes anterior, el nombre de demandants en recerca al desembre disminueix un 11,6%. Respecte del desembre del 2024, el registre és un 17,8% inferior, ja que llavors constaven 241 persones. Pel que fa als demandants en millora, el saldo mensual és del -2,3%, i la variació interanual és positiva, del 9,4%.
El recompte de demandants de serveis en situació d’ocupació és de 75 persones, de les quals n’hi ha 1 en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos. La variació mensual dels demandants en situació d’ocupació és del -1,3%, mentre que en el cas de les baixes mèdiques la variació és nul·la. Quant a les ofertes disponibles, el total se situa en 1.727, amb una caiguda mensual del 9,5% i un descens del 7,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.
En el balanç dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual és de 241 demandants en recerca i de 196 en millora, amb variacions del -22% i del -12,1% en relació amb el període anterior. La mitjana mensual de llocs de treball oferts se situa igualment en 1.727, un 5,6% menys que l’any anterior. Les dades mensuals ajustades indiquen, per als darrers cinc mesos, una evolució a la baixa dels demandants en recerca del -3,9%; en millora, la tendència és a la baixa però positiva en els darrers dos mesos (0,2%); i, per a les ofertes, el darrer mes registra un -3,2%.
L’estadística també recull que el 83,8% dels demandants en recerca fa menys de sis mesos que estan desocupats i que el 89,3% són desocupats de curta durada. En el col·lectiu de millora, el 47,7% tenen contracte temporal. Per nacionalitat i antiguitat de residència, el grup més nombrós és el d’espanyols amb més de 19 anys al país (24,5%), seguit dels espanyols de 10 a 19 anys (13,2%) i de persones d’altres nacionalitats amb menys de 5 anys de residència (11,3%).
Per edats, els demandants en recerca es concentren sobretot entre 40 i 59 anys (42,4%), i els demandants en millora també se situen majoritàriament en aquest tram (50%). Les dones representen el 52,5% dels demandants en recerca i el 62,9% dels demandants en millora. En el mes de desembre, la nacionalitat més present en recerca és l’andorrana (46,5%), seguida de l’espanyola (28,8%); en millora, els andorrans són el 41,4% i els espanyols el 28,6%.
Segons dades del Departament d’Afers Socials, l’últim dia del mes de referència hi havia 9 persones beneficiàries d’ajuts econòmics per desocupació involuntària, amb un 44,4% situats entre 26 i 39 anys. Per sexe, els beneficiaris són en un 66,7% homes i en un 33,3% dones; per nacionalitat, un 77,8% són andorrans. Quant al temps de residència, el 50% fa entre 10 i 19 anys que viuen a Andorra i el 50% restant entre 5 i 9 anys.
El desembre del 2025 es comptabilitzen 16 treballadors contractats pel Govern, les parapúbliques, els comuns, les societats parapúbliques i les entitats sense afany de lucre. Al Programa de foment de la contractació en el sector privat hi consten 19 persones contractades i, en el programa de foment (PFCI, PFOF i PFCF joves actius 16-21), 7. L’estadística precisa que aquestes dades es registren a partir de l’alta a la CASS i que poden no coincidir amb les contractacions obtingudes via el Servei d’Ocupació, que es compten quan la resolució és aprovada.