Salut pública i prevenció

Les infeccions de transmissió sexual esdevenen una preocupació: 21 casos de gonorrea detectats el 2024

La disminució de l’ús del preservatiu i la simptomatologia invisible de moltes ETS compliquen la detecció i prevenció entre joves i adults

El 2024 es van detectar un total de 21 casos de gonorrea al Principat. Tot i això, les xifres no són del tot precises, ja que aquesta infecció no és de declaració obligatòria, fet que podria indicar l’existència de més casos no diagnosticats. Segons les dades globals, les malalties de transmissió sexual (ETS) han augmentat de manera significativa en els darrers anys. A Catalunya, per exemple, la clamídia va registrar un increment del 42% l’any 2023, una situació que podria ser similar a Andorra, ja que “les tendències amb els països veïns són semblants”, ha assenyalat la doctora Cristina Royo, especialista en medicina interna i malalties infeccioses del SAAS.

Davant d’aquest escenari, el comú de Sant Julià de Lòria ha organitzat una taula rodona dins del programa Parlem-ne per abordar aquesta problemàtica de salut pública. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de professionals sanitaris per conscienciar tant els progenitors com els adolescents sobre els riscos de les ETS.

“El 2024 hi ha hagut 21 casos de gonorrea detectats aquí a Andorra, però clar, no se sap si són ben bé tota la totalitat dels casos que hi ha”, ha explicat Maria Crespo, infermera d’Atenció Primària i referent de la Consulta Jove del SAAS. Crespo ha assenyalat com un dels principals motius de l’augment de casos la disminució de l’ús del preservatiu: “Ha disminuït l’ús del preservatiu”, ha dit. A més, ha destacat que moltes infeccions “no es detecten” perquè són asimptomàtiques.

“Hi ha un increment de les ETS i si no es controla és un problema per a la salut pública”, ha alertat la doctora Royo. Per fer-hi front, el SAAS imparteix xerrades als centres educatius per sensibilitzar la població jove. Tot i així, segons Crespo, “els joves costa que siguin conscients del risc que hi ha de no utilitzar el preservatiu i de quines poden ser les conseqüències”. Tanmateix, ha recordat que no només ells descuiden aquesta mesura preventiva, sinó que “també hi ha persones adultes que no en fan servir”.

D’altra banda, Crespo ha valorat positivament la implementació dels testos ràpids impulsats pel ministeri de Salut des del març del 2025. Aquestes proves, que fins ara només es realitzaven per detectar el VIH, s’han ampliat per incloure també l’hepatitis B, l’hepatitis C i la sífilis. “Sí que s’ha anat fent, la rebuda és bona. No es tracta d’anar-hi quan tens simptomatologia, sinó de fer un cribratge i d’anar fent proves per detectar casos”, ha puntualitzat la infermera.

La taula rodona formava part del programa Parlem-ne, una iniciativa del comú de Sant Julià de Lòria destinada a informar famílies i joves sobre temes d’actualitat. Aquesta ha estat l’última sessió del curs i des de la corporació comunal se’n fa una valoració positiva. “Han sigut taules rodones on hi ha hagut gairebé, entre tot, més d’un centenar d’assistents”, ha destacat la consellera de Social, Eva Ramos. Tot i la baixa participació d’adolescents, Ramos ha remarcat que “potser els pares els ajuden a solucionar aquests petits temes que estan avui a l’ordre del dia”.

La voluntat del comú és continuar amb el programa l’any vinent. Des de la seva posada en marxa, l’any 2019, ha tingut una “bona acollida”, segons la consellera Ramos, que ha afegit que els temes tractats “són benvinguts perquè t’aclareixen molts dubtes que puguis tenir”.