Les explotacions equines, ovines i caprines reben fins a 112.000 euros en el nou reglament de benestar animal

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat aquest dimecres que el Govern ha fet un pas endavant en el desplegament de les polítiques de benestar animal i en el suport directe al sector primari amb l’aprovació de nous reglaments i paquets d’ajuts econòmics. En aquest sentit, el nou reglament de benestar animal per a les explotacions equines, ovines i caprines respon a la voluntat d’estendre el sistema d’auditories més enllà de la secció bovina, la qual actualment es revisa cada dos anys.
“El nou ajut permet incentivar el compliment dels principis i criteris de benestar animal a les explotacions equines, ovines i caprines, de la mateixa manera que ja es fa a la secció bovina” – Guillem Casal
Per primera vegada, 54 explotacions del país han rebut ajuts específics per a la promoció del benestar animal, amb un import total de 112.000 euros: 70.000 euros per a explotacions equines, 25.000 per a les ovines i 17.000 per a les caprines. Les avaluacions han estat realitzades per una empresa externa i han tingut en compte quatre principis bàsics, i entre els requisits hi figura disposar d’una superfície mínima coberta per cap de bestiar. Així, Casal ha afirmat que el nou ajut permet “incentivar el compliment dels principis i criteris de benestar animal a les explotacions equines, ovines i caprines, de la mateixa manera que ja es fa a la secció bovina”.
Altrament, el ministre ha remarcat que l’objectiu és que, a mitjà termini, es pugui impulsar una auditoria externa independent que permeti dotar aquests productes d’un distintiu o segell específic al mercat. Pel que fa a les condicions d’accés, Casal ha recordat que, entre moltes altres, les explotacions han d’acreditar que els animals es troben tot l’any al territori andorrà, de manera que les explotacions que fan transhumància no poden optar a aquesta línia d’ajut.
Els ajuts a la producció de proximitat i ecològica ascendeixen a 60.000 euros
Paral·lelament, s’ha aprovat la concessió dels ajuts corresponents a l’any 2025 destinats a fomentar la producció de productes de proximitat i les pràctiques agràries ecològiques. En total, la partida d’enguany és de 60.000 euros. Dins aquest paquet, 23.572 euros corresponen als ajuts per a la producció de productes agraris autòctons sota règims de qualitat, una xifra que duplica la del 2024 per la incorporació de nous ajuts per a productors de trumfes, mel i vinya. Segons Casal, aquests ajuts contribueixen a reforçar la diversificació del sector primari i a donar garanties als consumidors sobre la qualitat i el compliment dels requisits de producció establerts, alhora que afavoreixen la visibilitat dels productes andorrans tant al mercat nacional com a l’internacional.