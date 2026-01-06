Les estacions registren durant la festivitat nadalenca més de 336.000 dies d’esquí, la millor xifra dels darrers anys

Les estacions de Grandvalira Resorts han registrat més de 336.000 dies d’esquí entre el 24 de desembre i avui, superant lleugerament l’ocupació de l’hivern passat, la qual va ser la millor des del 2019-20. Així, el d’enguany ha estat el millor Nadal dels últims sis anys gràcies, en part, a les bones condicions produïdes per les múltiples nevades.
Segons informen, de mitjana s’han obert més de 190 quilòmetres esquiables a Grandvalira durant aquest període, amb gruixos de neu de fins a 80 centímetres. De la mateixa manera, Ordino Arcalís i Pal Arinsal han operat al 100% de les pistes i remuntadors durant totes les vacances, amb gruixos de fins a 135 i 100 centímetres, respectivament, un fet que tampoc es donava des de feia anys.
“El balanç de les vacances de Nadal a les estacions és molt positiu, no només pel que fa a l’ocupació, sinó especialment pel que fa a les condicions de neu, les quals han estat del tot extraordinàries per l’època de la temporada en la qual ens trobem”, ha assenyalat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.
El dia de més afluència als dominis del Principat va ser el 29 de desembre amb un total de 34.523 persones repartides entre les tres estacions, una xifra que també suposa el rècord d’esquiadors en un mateix dia des que tots els dominis del país es troben sota el paraigua de Grandvalira Resorts. En la divisió per estació, Grandvalira va acollir aquell dia 25.412 visitants, Pal Arinsal en va rebre fins a 6.088 i Ordino Arcalís un total de 3.023.