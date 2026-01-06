Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Pal Arinsal durant el Nadal. | Grandvalira Resorts
El Periòdic d'Andorra
Dades molt positives

Les estacions registren durant la festivitat nadalenca més de 336.000 dies d’esquí, la millor xifra dels darrers anys

El 29 de desembre va haver-hi 34.523 persones, el rècord en un dia des que tots els dominis es troben sota el paraigua de Grandvalira Resorts

Les estacions de Grandvalira Resorts han registrat més de 336.000 dies d’esquí entre el 24 de desembre i avui, superant lleugerament l’ocupació de l’hivern passat, la qual va ser la millor des del 2019-20. Així, el d’enguany ha estat el millor Nadal dels últims sis anys gràcies, en part, a les bones condicions produïdes per les múltiples nevades.

Segons informen, de mitjana s’han obert més de 190 quilòmetres esquiables a Grandvalira durant aquest període, amb gruixos de neu de fins a 80 centímetres. De la mateixa manera, Ordino Arcalís i Pal Arinsal han operat al 100% de les pistes i remuntadors durant totes les vacances, amb gruixos de fins a 135 i 100 centímetres, respectivament, un fet que tampoc es donava des de feia anys.

“El balanç de les vacances de Nadal a les estacions és molt positiu, no només pel que fa a l’ocupació, sinó especialment pel que fa a les condicions de neu, les quals han estat del tot extraordinàries per l’època de la temporada en la qual ens trobem”, ha assenyalat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.

El dia de més afluència als dominis del Principat va ser el 29 de desembre amb un total de 34.523 persones repartides entre les tres estacions, una xifra que també suposa el rècord d’esquiadors en un mateix dia des que tots els dominis del país es troben sota el paraigua de Grandvalira Resorts. En la divisió per estació, Grandvalira va acollir aquell dia 25.412 visitants, Pal Arinsal en va rebre fins a 6.088 i Ordino Arcalís un total de 3.023.

Comparteix
Notícies relacionades
Una quarantena de residents veneçolans es concentren entre l’alegria i l’encara incertesa pel futur del país
El tortell de Reis continua sent protagonista i símbol de festa, amb el de nata mantenint-se com a preferit
L’administració Cal Tavi d’Escaldes-Engordany reparteix una part del primer premi de la Loteria del Nen

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives
  • Societat
El dia de Reis estarà marcat per una jornada de fred intens i temperatures sota zero en gran part del territori
  • Societat
Les cavalcades dels Reis Mags d’Orient comportaran afectacions de mobilitat arreu del territori aquest dilluns
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Les baixes temperatures no impedeixen a la vall central gaudir de la cavalcada de Reis amb una vintena de carrosses
  • Parròquies, Societat
El Poblet de Nadal tanca amb una bona xifra de visitants, però amb paradistes sense complir algunes expectatives
  • Cultura, Parròquies
Els Pastorets de Díaz i Montes es consoliden: “Hem posat la cirereta del pastís que vam començar fa dos anys”
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu