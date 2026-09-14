Les entrades de vehicles cauen un 7,8% aquest estiu i es queden en 950.823, lluny de les previsions de Mobilitat

El dispositiu especial de trànsit de l’estiu del 2026 s’ha tancat amb 950.823 entrades de vehicles al Principat entre els mesos de juliol i setembre, una xifra que queda un 7,8% per sota de les previsions de Mobilitat. Inicialment, s’havia estimat l’arribada d’1.032.000 vehicles durant els tres mesos, de manera que finalment s’han registrat 81.177 entrades menys de les esperades. Les dades també se situen per sota de les assolides durant el mateix període de l’any passat, quan entre juliol i setembre van accedir al país 1.031.393 vehicles.
La major part de les entrades d’aquest estiu s’han produït per la frontera hispanoandorrana, amb 633.697 vehicles, davant dels 662.000 que Mobilitat havia previst inicialment. El registre queda així un 3,9% per sota de les estimacions i també disminueix respecte de l’estiu del 2025, quan per aquest punt fronterer van entrar 659.226 vehicles. En termes absoluts, aquest estiu s’han comptabilitzat 25.529 entrades menys que durant el mateix període de l’any anterior.
La diferència més significativa s’ha produït, però, a la frontera francoandorrana, per on han accedit al Principat 317.126 vehicles entre juliol i setembre. Mobilitat havia calculat que aquesta xifra arribaria als 370.000 vehicles, de manera que el resultat final queda un 14,8% per sota de la previsió. La davallada també és notable en comparació amb el mateix període del 2025, quan es van registrar 372.167 entrades procedents de França, fet que representa 55.041 vehicles menys en un any.