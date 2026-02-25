Les empreses del Pas hauran de retornar les ajudes a la CASS si el marge econòmic del 2026 supera el del 2025

El Govern ha aprovat aquest dimecres els dos decrets que donen cobertura legal al paquet d’ajudes destinat a pal·liar els efectes econòmics del tall de l’RN20, arran de l’esllavissada del 31 de gener en territori francès. Els textos es publicaran aquest dijous en un BOPA extraordinari i seran aplicables a partir de divendres. Així, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha definit el primer paquet com “una actuació urgent, específica i proporcionada, orientada a mitigar l’impacte econòmic”, tot remarcant que l’objectiu és “preservar la continuïtat de les empreses afectades i contribuir a sostenir-ne la facturació, el funcionament ordinari i l’equilibri financer”.
Els decrets s’adrecen a persones físiques o jurídiques amb activitat comercial al Pas de la Casa (comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles i motocicletes, hostaleria, activitats administratives i serveis auxiliars) així com a empreses majoristes amb vinculació econòmica directa amb establiments del Pas. També inclouen els usuaris del bus entre l’Hospitalet i el Pas o Andorra la Vella, els transportistes de mercaderies i de viatgers amb targeta vigent que operin entre Andorra i França, i els petits comerços amb domicili al nucli encampadà.
Mesures sobre la CASS i fiscalitat
Un dels primers punts que contempla el Decret de mesures urgents és el fet que les empreses podran sol·licitar ajut per cobrir la part empresarial de la cotització a la CASS si acrediten una reducció de facturació respecte del mateix període de l’any anterior. Si la davallada és d’entre el 25% i el 50%, l’ajut serà del 50% de la cotització; si supera el 50%, la cobertura arribarà al 100%. Els treballadors per compte propi també podran demanar una reducció equivalent al 50% o al 100% de la part proporcional de la cotització que pagarien com a assalariats, en funció del nivell de pèrdua d’ingressos.
Les sol·licituds es podran presentar mensualment una vegada abonada la cotització o mitjançant una única petició quan es restableixi la circulació. El decret incorpora una clàusula de control: si el marge d’explotació del 2026 resulta superior al del 2025, l’empresa haurà de reintegrar la totalitat dels imports percebuts per aquests conceptes. Pel que fa a l’IGI, es preveu la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament corresponent als períodes afectats pel tancament de l’RN20, mitjançant sol·licitud al Departament de Tributs i Fronteres.
Avançaments per a petits comerços i ajut al transport
El decret també inclou una línia específica per a petits comerços (empreses de tres o menys treballadors i amb ingressos anuals inferiors a 200.000 euros) que podran demanar un avançament reintegrable mensual de fins a 5.000 euros per cobrir necessitats de tresoreria. L’import, equivalent al resultat mensual negatiu entre ingressos i despeses d’explotació, s’haurà de retornar en un màxim de sis mesos. En l’àmbit del transport, els transportistes de mercaderies i viatgers que hagin d’allargar el trajecte per la interrupció de l’RN-20 podran sol·licitar un ajut directe de 200 euros per recorregut d’anada i tornada, amb efectes retroactius des del 14 de febrer, sempre que el nou trajecte superi en més de 200 quilòmetres el recorregut habitual.
Descomptes en la factura elèctrica
Paral·lelament, el Govern ha aprovat un segon decret que estableix descomptes temporals en la factura elèctrica per als comerços del Pas de la Casa. Si la pèrdua d’ingressos és igual o superior al 25% i inferior al 50%, el descompte sobre el terme d’energia serà del 25%; si és igual o superior al 50%, el descompte arribarà al 50%. El descompte es podrà aplicar des de la factura de l’1 de febrer i s’haurà de sol·licitar mitjançant una petició única per tot el període de tancament a les oficines de Sercensa, tot i que serà FEDA qui assumirà gran part del cost.
Dades d’ús i estímuls al turisme
Durant la compareixença, Casal també ha actualitzat les dades relatives al xec de 30 euros per carburant destinat als turismes procedents d’Occitània. Des del 21 de febrer s’han distribuït 1.215 xecs, una mesura que, segons ha indicat, contribueix a “estimular l’arribada de turistes en aquests moments on la carretera està tallada”. A més, el servei de bus gratuït entre el Pas i l’Hospitalet ha superat les 2.000 persones usuàries des que el 7 de febrer es va reforçar fins als 14 serveis diaris. Això representa una mitjana de 220 persones al dia i multiplica per dotze l’ús registrat anteriorment.