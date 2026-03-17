Les dones amb permís de conduir suposen un 42,3% del total a tancament del 2025, i els homes, el 57,7% restant

El nombre de persones amb permís de conduir a tancament del 2025 és de 57.657, amb una variació anual positiva del 0,9%. Més en detall, el nombre de dones amb permís de conduir ha disminuït un 0,1% (24.390 dones, fet que suposa un 42,3% del total), mentre que el nombre d’homes ha augmentat un 1,6% (33.267 homes, que representen un 57,7%).
En aquest sentit, els homes amb permís posseeixen un nombre de categories superior al de les dones amb permís, derivant això en una ràtio de 4,19 categories per carnet en els homes i de 2,80 en les dones. La diferència més gran es troba en les que autoritzen a conduir vehicles de transport de mercaderies i de viatgers, més enllà dels turismes convencionals fins a nou passatgers (categories BE en endavant, a excepció de la categoria AM). Les categories B, AM, A1 i J són les més paritàries.
El nombre de categories vigents ha estat de 207.642, dada que representa una variació percentual negativa de l’1,6%
Pel que fa a l’edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (354), amb un 2,8%. Els grups que més disminueixen en valor absolut són el de 40-49 anys (246 persones menys respecte a l’any anterior), el de 16-17 anys, amb 62 persones menys, i el de 18-19 anys, amb una disminució de nou persones.
Així mateix, el nombre mitjà de categories per permís és de 3,6, i aproximadament tres de cada quatre persones majors d’edat posseeixen permís de conduir (75,2%). En aquest cas, el percentatge d’homes majors d’edat amb permís és del 82,4%, mentre que per a les dones és del 66,2%.
D’altra banda, el nombre de categories vigents ha estat de 207.642, dada que representa una variació percentual negativa de l’1,6% respecte a l’any anterior. La categoria més nombrosa del 2025 és la B, que inclou els permisos de les categories B i B1, amb 58.405, i que creix un 0,5% respecte a l’any 2024; seguida de l’AM, que inclou els permisos de les categories AM i LC amb 52.112, i que decreix un 2,5% respecte a l’any 2024; i de l’A1, amb 43.346, que també decreix un 2,5% respecte a l’any anterior.