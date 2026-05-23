Les cues per Pentecosta es mantenen a la frontera amb Espanya i superen el quilòmetre durant el matí de dissabte

L’operació sortida per les vacances de Pentecosta continua provocant retencions a la carretera General 1, a la frontera amb Espanya. Després que aquest divendres a la tarda les cues arribessin a superar els quatre quilòmetres, aquest dissabte al matí les afectacions al trànsit es mantenen i ja superen el quilòmetre, si bé amb una circulació més fluida.
Les retencions han començat al voltant de les 10.00 hores i s’allarguen fins després de travessar la duana hispanoandorrana, a la zona de la Farga de Moles. La situació coincideix amb el manteniment d’un dels dos carrils de sortida tancat a la duana, un fet que continua condicionant el pas de vehicles en direcció Espanya en el marc del cap de setmana de Pentecosta.