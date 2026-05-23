El vehicle d’ocasió resisteix en un context d’incertesa econòmica amb un sector encara dinàmic i estable al país

El mercat del vehicle d’ocasió continua mostrant signes de solidesa malgrat l’augment del cost de vida i el context d’incertesa econòmica, si bé alguns concessionaris admeten que els vehicles més econòmics comencen a notar una certa desacceleració. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de les declaracions d’alguns dels professionals presents a la vuitena edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Sant Julià de Lòria, celebrada aquest cap de setmana.
El sector coincideix a afirmar que el mercat de segona mà continua sent dinàmic al Principat, afavorit per un parc automobilístic ampli i per l’hàbit consolidat de renovar el vehicle amb freqüència. «Sempre ha sigut un sector amb un moviment elevat. A Andorra es canvia de cotxe molt sovint i el mercat d’ocasió sempre ha funcionat», assegura des de JG Cars Solutions, Eduard Tejero, que remarca que el sector no ha notat encara de forma significativa l’impacte de factors externs com la inflació o l’encariment dels combustibles. «De moment, gràcies a Déu, aquí no ho hem notat gaire encara», sosté Tejero, tot i mostrar cautela sobre l’evolució dels pròxims mesos. «Veurem com va aquest any i esperem que no ens perjudiqui gaire», afegeix.
Tanmateix, darrere d’aquesta estabilitat aparent, alguns operadors detecten una realitat desigual segons el tipus de vehicle. El responsable de Marc Mas Motors, Marc Mas, explica que el segment més alt del mercat continua mostrant una demanda sostinguda, mentre que els models més assequibles registren fluctuacions més visibles. «El cotxe de molts diners evidentment no es nota perquè es venen igual, però també hi ha el cotxe més econòmic i aquests sí que a vegades tenen baixadetes», afirma.
Malgrat això, Mas evita parlar d’una afectació generalitzada i considera que el mercat continua relativament equilibrat al Principat. «Aquí a Andorra crec que estem una miqueta en una bombolla», comenta, en referència a la capacitat de resistència de l’economia andorrana davant de contextos més adversos.
La demanda també està evolucionant. Si bé el vehicle utilitari continua tenint pes entre els compradors, especialment per preu, els concessionaris detecten nous criteris de compra vinculats als hàbits digitals i al confort. Tejero destaca, especialment entre els conductors joves, l’interès creixent per vehicles equipats amb sistemes de connectivitat per a telèfons mòbils i aplicacions digitals.
Alhora, els vehicles SUVs continuen consolidant-se com un dels productes més buscats al mercat andorrà. Des de NiceCars, Jordi Viles assegura que aquest tipus de cotxe concentra bona part de la demanda actual. «Aquest any hem apostat molt pels SUV», explica, detallant que dels 62 vehicles exposats pel concessionari, prop d’una quarantena corresponen a aquest segment.
La fira, que s’allarga durant el cap de setmana, arriba amb bones expectatives per part dels professionals, que confien que l’afluència de visitants i les bones condicions meteorològiques ajudin a dinamitzar les vendes. «Tenim una bona projecció de fira», afirma Viles, mentre altres concessionaris esperen que l’esdeveniment permeti reduir estoc i captar nous clients.