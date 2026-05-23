Tor apunta que les obres a l’RN20 es preveuen al 2027, pendents d’informes tècnics que han d’arribar «a l’estiu»

Les obres definitives de consolidació al tram de l’RN20 afectat pel despreniment rocós d’aquest mes de gener no es preveuen abans del 2027. Així ho ha explicat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en declaracions a l’ANA. Tot i això, la ministra remarca que encara falta conèixer el resultat dels informes tècnics que les autoritats franceses esperen tenir «cap a l’estiu» per concretar tant el calendari com la naturalesa exacta de les actuacions.
Tor detalla que els treballs definitius se centraran especialment en el tram situat abans de Merens, una de les zones més sensibles després del despreniment que va obligar a tallar temporalment la connexió viària entre Andorra i l’Alta Arieja.
La ministra explica que, durant la trobada amb el prefecte d’Occitània, Pierre-André Durand, en el marc de la reunió preparatòria del 10è Diàleg transfronterer Andorra-Occitània celebrada a Tolosa, la delegació andorrana va traslladar la necessitat que qualsevol intervenció futura eviti un tancament complet de la carretera. En aquest sentit, ha apuntat que la voluntat compartida és habilitar passos alternatius i planificar les obres fora dels períodes de màxima afluència turística per minimitzar l’impacte sobre la mobilitat.
Abans de les actuacions definitives, però, les autoritats franceses mantenen el dispositiu provisional de seguretat instal·lat després de l’esllavissada. Segons Tor, el sistema d’alerta i els semàfors preventius encara no s’han hagut d’activar perquè el terreny «no s’ha mogut» des de les primeres obres d’estabilització executades d’urgència. “Està funcionant bé aquest sistema, tot i que és provisional», assenyala.
La reunió celebrada a Tolosa també va servir per abordar altres qüestions vinculades a la cooperació transfronterera, com la lluita contra el contraban de tabac i la situació de la línia ferroviària entre Foix i Ax-les-Thermes, interrompuda pels temporals del febrer i que es preveu reobrir el 30 de juny.