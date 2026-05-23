Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El vehicle accidentat. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Accident

Un turisme de matrícula espanyola impacta contra la rotonda de Borda Bastida, a Santa Coloma, a primera hora

Agents de circulació han intervingut per ordenar el pas de vehicles i evitar incidències en una de les vies d’accés més transitades de la parròquia

Un turisme amb matrícula espanyola ha protagonitzat un accident aquest dissabte de matí després de sortir de la trajectòria i acabar encastat contra la rotonda de Borda Bastida, a Andorra la Vella. El sinistre s’ha registrat cap a dos quarts de set del matí en aquest punt situat entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Gil Torres. Per motius que encara no han transcendit, el vehicle ha acabat col·lidint amb l’estructura de la rotonda, provocant danys visibles al cotxe, que ha quedat afectat després de l’impacte.

L’accident ha obligat a activar diversos serveis d’emergència. Agents de circulació de la capital han intervingut per ordenar el pas de vehicles i evitar incidències en una de les vies d’accés més transitades de la parròquia. També s’hi han desplaçat efectius policials i diverses unitats dels bombers, inclosa una ambulància per assistir els ocupants del turisme. Així mateix, s’ha mobilitzat un vehicle de suport per si era necessari retirar restes o condicionar la calçada.

Comparteix
Notícies relacionades
Detinguda una dona a Escaldes per presumptament apropiar-se de més de 900 euros en cobraments en efectiu
Dos homes acaben detinguts després d’entrar en un domicili trencant una finestra i amagar-se dins l’immoble
La Policia deté un home de 52 anys a Encamp després d’agredir i amenaçar de mort la mare amb un ganivet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
Detinguda una dona a Escaldes per presumptament apropiar-se de més de 900 euros en cobraments en efectiu
  • Societat, Successos
Dos homes acaben detinguts després d’entrar en un domicili trencant una finestra i amagar-se dins l’immoble
  • Societat, Successos
La Policia deté un home de 52 anys a Encamp després d’agredir i amenaçar de mort la mare amb un ganivet
Entrevistes culturals
Hèctor Mas i Marc Camardons
Codirectors del Festival Ull Nu
Marc Pantebre
President de l’Associació Amics del Jazz d’Andorra
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu