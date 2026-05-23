Un turisme de matrícula espanyola impacta contra la rotonda de Borda Bastida, a Santa Coloma, a primera hora

Un turisme amb matrícula espanyola ha protagonitzat un accident aquest dissabte de matí després de sortir de la trajectòria i acabar encastat contra la rotonda de Borda Bastida, a Andorra la Vella. El sinistre s’ha registrat cap a dos quarts de set del matí en aquest punt situat entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Gil Torres. Per motius que encara no han transcendit, el vehicle ha acabat col·lidint amb l’estructura de la rotonda, provocant danys visibles al cotxe, que ha quedat afectat després de l’impacte.
L’accident ha obligat a activar diversos serveis d’emergència. Agents de circulació de la capital han intervingut per ordenar el pas de vehicles i evitar incidències en una de les vies d’accés més transitades de la parròquia. També s’hi han desplaçat efectius policials i diverses unitats dels bombers, inclosa una ambulància per assistir els ocupants del turisme. Així mateix, s’ha mobilitzat un vehicle de suport per si era necessari retirar restes o condicionar la calçada.