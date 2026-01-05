El dia de Reis estarà marcat per una jornada de fred intens i temperatures sota zero en gran part del territori

Les temperatures baixaran de manera notable de cara al dia de Reis, amb una jornada marcada pel fred intens a bona part del país. El Servei Meteorològic ja ha avançat que l’entrada d’una massa d’aire fred deixarà temperatures negatives en moltes zones, motiu pel qual es manté activat l’avís groc. A més, el vent de component nord també guanyarà intensitat. Pel que fa a avui, la jornada ha començat amb presència de núvols a primera hora, tot i que aquests s’aniran dissipant al llarg del matí fins a deixar un cel pràcticament serè.
A partir del vespre, amb l’arribada de l’aire fred, els termòmetres iniciaran un descens progressiu que donarà pas a un dimarts de Reis especialment gèlid. Les temperatures màximes previstes per a dilluns se situaran al voltant dels 7 graus a Andorra la Vella, dels 2 graus a 1.500 metres i dels -8 graus al Pas de la Casa. Pel que fa a les mínimes, s’esperen -1 grau a la capital, -5 graus a 1.500 metres i fins a -12 graus al Pas de la Casa.
Tot i el fred intens previst per a dimarts, a darreres hores de la tarda el pas d’un front fregant el Pirineu aportarà nuvolositat als cims del nord del Principat, on no es descarta algun floc de neu de manera puntual. A primera hora de la nit, però, el cel tornarà a destapar-se de manera generalitzada. De cara a dimecres, la serenor nocturna tornarà a afavorir temperatures mínimes baixes. No obstant això, la presència del sol i la retirada progressiva de l’aire fred permetran una lleu recuperació dels termòmetres durant el dia. A partir del migdia, es formaran alguns núvols al nord que podran deixar algun floc de neu de manera dispersa fins a prop de la mitjanit.