L’autobús llançadora a l’aeroport d’Andorra–La Seu exigirà reserva prèvia obligatòria a partir del 23 de febrer

El Govern, a través de Mobilitat, implantarà a partir del pròxim dilluns 23 la reserva prèvia obligatòria per poder utilitzar l’autobús llançadora que connecta Andorra la Vella amb l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell. Tot i aquest canvi en el funcionament del servei, la llançadora continuarà sent gratuïta per a tots els passatgers de les línies aèries. La mesura té com a objectiu garantir un servei sostenible i adaptat a les necessitats reals dels usuaris, optimitzant la capacitat dels vehicles i assegurant plaça als viatgers que el necessitin. Així doncs, a partir de la data establerta, serà imprescindible reservar seient amb antelació per poder utilitzar el bus.
La reserva s’haurà de formalitzar a través del web d’Andbus, en el qual els usuaris hauran d’indicar l’origen, la destinació i les dates d’anada o tornada, així com seleccionar la parada que millor s’adapti al seu trajecte: l’Estació Nacional d’Autobusos, Prat Salit a Santa Coloma, la rotonda de la Margineda, la Valireta a Sant Julià de Lòria o la frontera hispanoandorrana. La reserva es podrà efectuar de manera gratuïta fins a 48 hores abans de la sortida del vol i els passatgers hauran de portar la confirmació, sigui en format digital o en paper, juntament amb el bitllet d’avió per poder accedir al servei.
Des de Mobilitat recorden que en cas de no haver reservat amb el termini establert no es podrà garantir la disponibilitat de places, tot i que els usuaris podran accedir al bus sempre que quedin seients lliures després d’haver embarcat els passatgers amb reserva confirmada. En el moment de fer la reserva el sistema mostrarà els horaris per defecte del servei, que també es poden consultar al web corresponent. Pel que fa a l’accessibilitat, les persones amb mobilitat reduïda hauran d’indicar-ho en el moment de fer la reserva per tal que es pugui habilitar un autobús adaptat per a cadires de rodes. El servei està operat per Andbus i també es pot gestionar presencialment a la finestreta de l’empresa a l’Estació Nacional d’Autobusos.