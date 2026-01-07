L’Assemblea Ciutadana ja compta amb els 50 membres que analitzaran les propostes per a l’Andorra del futur

El procés participatiu ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia’ entra en la seva segona fase amb la selecció dels 50 membres que formaran part de l’Assemblea Ciutadana. Aquest grup es reunirà entre el 13 i el 15 de gener per analitzar les propostes recollides durant la primera etapa i elaborar un document final que es traslladarà a les institucions del país.
Els membres de l’Assemblea han estat escollits entre un total de 457 persones inscrites, amb l’objectiu de garantir una representativitat àmplia de la societat andorrana. La selecció ha tingut en compte criteris com la nacionalitat, el sexe, l’edat, la parròquia, la situació laboral i el nivell d’estudis, entre d’altres.
En aquest sentit, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha explicat que aquest dijous el Comitè rector del procés es reunirà per validar formalment la composició de l’Assemblea. Així, ha valorat positivament la resposta ciutadana i ha destacat que aquesta segona fase és “decisiva” dins del procés participatiu.
Cal recordar que l’Assemblea Ciutadana forma part d’un projecte impulsat a l’octubre passat amb la participació del Govern, el Consell General, els comuns i la ciutadania. Durant les jornades de treball previstes al gener, els participants revisaran tant les propostes ciutadanes com les sectorials recollides prèviament, amb l’objectiu de consensuar un conjunt de propostes de futur per al país.
Segons ha indicat Cadena, la previsió és que abans que finalitzi el primer trimestre del 2026 es pugui fer el retorn dels resultats a la ciutadania, tancant així una fase clau del procés i permetent que les institucions disposin d’un document de base per orientar futures decisions.