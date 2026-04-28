L’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat fa una nova crida per transformar prioritats en accions

L’Àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat ha fet una nova crida als joves del país perquè participin activament en la creació de noves iniciatives centrades en el benestar juvenil, després de recollir les seves opinions en una enquesta recent. Així, durant els mesos de febrer i març, joves d’arreu d’Andorra van prendre part en una consulta sobre les seves prioritats. Els resultats han estat clars, ja que la salut integral i la qualitat de vida són qüestions centrals que preocupen el col·lectiu juvenil.
Amb aquestes conclusions sobre la taula, l’organisme impulsa ara una nova fase participativa. Es tracta de la cocreació de la futura Jornada de Benestar Juvenil, un espai on els mateixos joves podran transformar les seves idees en propostes concretes. Per facilitar la participació, s’han organitzat dues sessions diferenciades per franges d’edat. La primera, adreçada a joves de 16 i 17 anys, tindrà lloc el 6 de maig a les 18.00 hores. La segona, destinada a persones d’entre 18 i 35 anys, se celebrarà el 7 de maig a les 19.00 hores.
Les inscripcions per formar part d’aquest procés participatiu estaran obertes fins al 30 d’abril. Des de l’organització animen els joves a implicar-s’hi activament i a “sumar-se al canvi”, destacant la importància de convertir les seves opinions en accions reals que millorin el seu dia a dia, informa l’ANA.