Recomacions europees

L’AQUA haurà de revisar el procediment del nomenament de Galobardes si vol ser inclosa en el Registre Europeu

L'Associació Europea recomana canvis en la selecció del director per garantir que el procediment sigui més transparent i independent

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ja ha rebut els resultats de l’avaluació externa que li permetrà esdevenir membre de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA). El procés d’avaluació va començar el mes d’octubre, quan l’AQUA es va sotmetre a aquesta avaluació externa amb l’objectiu d‘avaluar la conformitat de l’agència amb els estàndards europeus d’assegurament de qualitat (ESG) en els processos d’avaluació, acreditació i certificació de la qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra.

Dins del procés, l’AQUA va rebre la visita d’un panel d’experts de l’ENQA, els quals van recollir evidències i indicadors per emetre un informe d’avaluació. Durant la visita, es van dur a terme una sèrie d’entrevistes amb l’equip de treball i altres agents d’interès, tot prenent en consideració l’informe d’autoavaluació lliurat prèviament per l’AQUA. El document rebut, per tant, permetrà a l’entitat sol·licitar la inclusió al Registre Europeu d’Assegurament de la Qualitat (EQAR) i, posteriorment, esdevenir membres d’ENQA.

Pel que fa a les principals recomanacions que es desprenen de l’avaluació externa, i amb l’objectiu de garantir una independència organitzativa completa, es recomana “revisar el procediment de nomenament del director de l’AQUA, Isaac Galobardes, perquè el poder executiu per nomenar-lo recaigui en el seu comitè directiu, seleccionant el candidat mitjançant un concurs obert i basat en el mèrit”.

A la vegada, l’AQUA “hauria de reconsiderar la composició del seu comitè d’apel·lacions per assegurar que estigui separat, en termes organitzatius, del Ministeri d’Educació i del comitè directiu” i assegurar així que la cartera ministerial “no tingui influència en les decisions de l’agència” pel que fa als processos d’apel·lació.

Pel que fa a la millora contínua, es proposen un seguit de suggeriments entre els quals destaquen el fet de trobar una manera de donar suport als representants d’una universitat privada que formen part del seu òrgan de govern perquè puguin transmetre les opinions de totes les universitats privades amb què treballa; proposar modificacions legislatives que li permetin una major autonomia en l’adopció d’acords operatius, o implicar els estudiats en el desenvolupament i la millora contínua de les seves metodologies d’avaluació.