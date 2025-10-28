La Cartera Digital: una app “molt útil” per al jovent, però que també preocupa als més grans pel que fa a seguretat

L’aplicació de la Cartera Digital no fa encara dues setmanes que ha entrat en funcionament, però el balanç està sent ben positiu. Almenys aquesta és la visió de la gent consultada per aquesta casa, i és que sobretot el jovent té un bon punt de vista d’aquesta nova eina que, cal recordar, permet disposar al mòbil de diferents documents tals com el passaport, el carnet de conduir o la targeta d’immigració. Exclusiva al país, l’app permet gestionar de forma segura i descentralitzada la identitat digital i les credencials de les persones des del telèfon, va citar el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, durant la seva presentació.
De fet, precisament ahir es va informar que més del 10% de la ciutadania major d’edat ja disposa del programa instal·lat al seu dispositiu. Esdevenint clau en la transformació digital al país, la població més jove la valora amb millors ulls. “És molt útil”, ha citat el Jordi −nom fictici−, de 23 anys. En aquest sentit, un company seu ha celebrat la mesura perquè “permet moure’t sense la necessitat de portar a sobre el targeter”, tot recordant que ja s’ha posat en funcionament el pagament via ‘Google Wallet’ i ‘Apple Pay’, per la qual cosa al mòbil “ho tens tot”. L’única queixa d’aquest sector és relacionada amb el certificat digital, un tràmit que “fa mandra” enllestir.
Els residents de més edat també han donat el vistiplau a l’aplicació, però alguns s’han mostrat preocupats pel que fa a la seguretat. Principalment, aquells que no donen tant ús als ‘smartphones’. “Està bé, però si perdo el mòbil també ho tinc tot allà”, ha comentat una veïna escaldenca. Val a dir que el programa, per accedir-hi, demana una clau prèviament establerta per l’usuari o el reconeixement de l’empremta. De totes maneres, a alguns no els acaba de convèncer. “El fet de tenir-ho duplicat”, fent referència als documents físics i als digitals, “a mi em genera dubte”, ha explicat el Marc, de 56 anys.
I la tercera edat? En aquest cas, les persones consultades poc ús fan de les noves tecnologies i, per tant, poc han tingut a dir. De totes maneres, en ser demanats per si els sembla una bona iniciativa, tots han respost que sí. Cal recordar que, de cara al futur, la intenció és que l’app pugui incorporar altres carnets més enllà dels emesos per l’administració, com el d’entitats privades com l’ACA, el Carnet Jove o de diferents comerços.