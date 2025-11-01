L’aplicació Mou-te torna a funcionar amb normalitat després de completar la migració del sistema de validació

L’aplicació de mobilitat sostenible Mou-te ha recuperat aquest dissabte la seva operativa completa després que s’hagin finalitzat amb èxit els treballs de migració del sistema, segons ha informat FEDA Solucions.
Durant el procés de transició, es va detectar una incidència que impedia la generació del codi QR necessari per validar els bitllets, fet que va afectar temporalment el servei. El problema, però, ja ha estat resolt, i actualment la validació de bitllets funciona amb normalitat tant en dispositius Android com iOS.
Tot i que la migració s’ha completat i l’aplicació s’actualitza automàticament, FEDA Solucions ha indicat que alguns usuaris podrien necessitar una actualització manual per recuperar totes les funcionalitats.
L’empresa ha lamentat les molèsties ocasionades durant els darrers dies i ha reafirmat el seu compromís per millorar el servei i impulsar la mobilitat sostenible al país.
Amb el restabliment complet del sistema, els usuaris poden tornar a utilitzar totes les funcions de l’aplicació Mou-te, com la consulta d’itineraris i horaris del transport públic, així com la compra i validació de bitllets i abonaments.