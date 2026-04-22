  L'APDA veu positiu el nou Codi penal però planteja millores en matèria digital.
El Periòdic d'Andorra
Esmenes al Codi penal digital

L’APDA proposa esmenes al Codi penal per adaptar-lo als reptes actuals de la protecció de dades digitals

L’organisme planteja adaptar la legislació a riscos tecnològics actuals amb canvis en usurpació d’identitat i ús de sistemes automatitzats

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha presentat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei qualificada del Codi penal amb l’objectiu de reforçar la protecció de la intimitat, les dades personals i la identitat digital. Les propostes han estat trameses a la Sindicatura del Consell General perquè es traslladin als grups parlamentaris en el marc de la tramitació del text legislatiu.

Després d’analitzar el projecte, l’organisme en fa una valoració positiva, tot destacant l’esforç d’actualització i l’adaptació a l’evolució tecnològica. Tot i això, considera necessari introduir ajustos per reforçar la tutela penal en àmbits com el secret de les comunicacions i la identitat en entorns digitals.

Entre les mesures proposades, l’APDA planteja incorporar una circumstància agreujant quan la comissió d’un delicte es vegi facilitada per l’ús de sistemes automatitzats o tecnologies de simulació, inclosa la intel·ligència artificial. Aquesta modificació pretén millorar la resposta davant situacions en què aquestes eines poden incrementar la capacitat d’engany o dificultar la identificació dels autors.

Les propostes inclouen agreujants per l’ús d’intel·ligència artificial i millores per protegir dades personals i continguts íntims digitals

L’organisme també proposa actualitzar el delicte d’usurpació d’identitat per adaptar-lo a la realitat digital, incloent conductes com la creació o utilització no autoritzada de comptes, perfils o altres dades identificatives. Així mateix, defensa una resposta penal més severa quan aquestes accions es duguin a terme amb tecnologies que en facilitin la versemblança.

Una altra de les esmenes rellevants és la reformulació del delicte relacionat amb les escoltes il·legals, que es proposa substituir pel concepte d’intercepció de comunicacions. La nova redacció ampliaria la protecció a comunicacions digitals i serveis de missatgeria, tot preservant el dret de defensa i a la prova.

El paquet de propostes inclou també la revisió del tractament de les dades especialment protegides per adaptar-lo a la normativa vigent, així com mesures per reforçar la resposta penal davant la difusió no consentida de continguts íntims o manipulats, encara que es distribueixin en entorns tancats. Segons l’APDA, aquestes esmenes tenen com a finalitat millorar la precisió i coherència del projecte i garantir que el futur Codi penal disposi d’eines adequades per fer front als riscos derivats de la digitalització.

Concòrdia defensa el consentiment sexual als 18 anys i rebutja establir el límit de cinc anys de diferència

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Owono sobre la possibilitat de jugar els play-off: “Mirar cap amunt sempre és bonic, però des de la humilitat”
Baró demana al Govern dades completes sobre els ajuts al lloguer per avaluar-ne l’eficàcia des del 2023
El Comú d’Andorra la Vella impulsa un programa per transformar espais urbans amb més verd i confort climàtic

