Baró demana al Govern dades completes sobre els ajuts al lloguer per avaluar-ne l’eficàcia des del 2023

El president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha registrat una demanda d’informació al Govern per obtenir una visió detallada de la gestió dels ajuts al lloguer al Principat des de l’any 2023.
La petició reclama dades sobre el nombre total de sol·licituds presentades anualment, així com el seu resultat, diferenciant entre les que han estat admeses, aprovades o denegades. També es demana conèixer els principals motius de rebuig de les prestacions.
A més, el conseller sol·licita informació sobre el perfil dels sol·licitants i beneficiaris, amb dades desglossades per edat, composició familiar i parròquia de residència. Igualment, es requereix informació sobre la distribució de rendes de les llars que han demanat o rebut aquests ajuts.
La petició inclou dades sobre denegacions i canvis en requisits que podrien haver deixat fora beneficiaris dels ajuts
Segons s’exposa en la petició, l’objectiu és disposar d’indicadors que permetin analitzar l’abast i l’eficàcia de les polítiques públiques en matèria d’habitatge. En aquest sentit, es fa referència a preocupacions traslladades per la ciutadania, especialment relacionades amb modificacions en els requisits d’accés que haurien deixat fora alguns beneficiaris.
Des del grup socialdemòcrata s’assenyala que aquesta iniciativa respon a la voluntat de continuar treballant en l’àmbit de l’habitatge i d’avaluar el funcionament de les ajudes existents.