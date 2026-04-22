Unanimitat al Consell General per penalitzar la no compareixença o mentir en comissions d’investigació

El Consell General impulsa una proposta amb suport unànime de tots els grups parlamentaris per incorporar sancions penals i mesures d’inhabilitació en cas de no comparèixer, mentir o no aportar documentació davant les comissions d’investigació. La iniciativa s’emmarca en la revisió del reglament parlamentari i es tramita en paral·lel a la modificació del Codi Penal impulsada pel Govern.
El conseller general de Concòrdia, Jordi Casadevall, ha explicat que la proposta neix del grup de treball per reformar el reglament del Consell General i té com a objectiu “reforçar les comissions actualment d’enquesta, que passaran a dir-se d’investigació”. Segons ha detallat, tots els grups han avalat la iniciativa i Demòcrates per Andorra s’ha compromès a redactar el text amb el suport d’un assessor.
Casadevall ha indicat que la proposta s’ha incorporat a les esmenes del Codi Penal, però que es presenta de manera paral·lela i conjunta per part de tots els grups. “La presentem tots els grups parlamentaris”, ha remarcat, destacant el consens assolit.
Tipifiquem com a delicte la no compareixença, la no aportació de documentació i faltar a la veritat
El text planteja ampliar l’article 358 del Codi Penal, relatiu a l’obstaculització dels treballs del Consell General, amb tres nous supòsits. D’una banda, es tipifica com a delicte la no compareixença davant una comissió d’investigació. De l’altra, la no aportació o l’obstaculització en la entrega de documentació requerida, especialment per part d’autoritats i funcionaris públics. Finalment, també es penalitza faltar a la veritat durant aquestes compareixences.
Pel que fa a les sancions, la no compareixença i la no aportació de documentació comportarien penes d’un any de presó o arrest, així com la suspensió del càrrec públic durant dos anys en el cas d’autoritats o funcionaris. En el cas de mentir davant la comissió, les penes s’elevarien d’entre sis mesos i dos anys de presó, amb la mateixa mesura complementària d’inhabilitació.
El procediment preveu que, en cas de detectar possibles incompliments, es doni trasllat al Ministeri Fiscal perquè investigui els fets. Casadevall ha assenyalat que la manca d’aportació de documentació és un element “prou clar”, mentre que en casos de falsedat “els dubtes es traslladen a la Fiscalia perquè investigui”. També es manté la possibilitat de suspendre la comissió d’investigació si el cas es judicialitza.
El conseller ha remarcat que aquestes mesures s’han concebut específicament per a les comissions d’investigació i no s’estendran a altres tipus de comissions parlamentàries. “Ho hem focalitzat amb persones nacionals o residents”, ha apuntat, tot afegint que fer-ho extensiu a altres òrgans “no és viable” perquè no es preveu que es donin aquestes situacions.