L’APDA proposa diverses esmenes al Codi Penal per adaptar-lo als reptes actuals de la protecció de dades digitals

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha presentat un conjunt d’esmenes al Projecte de llei qualificada del Codi Penal amb l’objectiu de reforçar la protecció de la intimitat, les dades personals i la identitat digital. Les propostes han estat trameses a la Sindicatura del Consell General perquè es traslladin als grups parlamentaris en el marc de la tramitació del text legislatiu.
Després d’analitzar el projecte, l’organisme en fa una valoració positiva, tot destacant l’esforç d’actualització i l’adaptació a l’evolució tecnològica. Tot i això, considera necessari introduir ajustos per reforçar la tutela penal en àmbits com el secret de les comunicacions i la identitat en entorns digitals.
Entre les mesures proposades, l’APDA planteja incorporar una circumstància agreujant quan la comissió d’un delicte es vegi facilitada per l’ús de sistemes automatitzats o tecnologies de simulació, inclosa la intel·ligència artificial. Aquesta modificació pretén millorar la resposta davant situacions en què aquestes eines poden incrementar la capacitat d’engany o dificultar la identificació dels autors.
L’organisme també proposa actualitzar el delicte d’usurpació d’identitat per adaptar-lo a la realitat digital, incloent conductes com la creació o utilització no autoritzada de comptes, perfils o altres dades identificatives. Així mateix, defensa una resposta penal més severa quan aquestes accions es duguin a terme amb tecnologies que en facilitin la versemblança.
Una altra de les esmenes rellevants és la reformulació del delicte relacionat amb les escoltes il·legals, que es proposa substituir pel concepte d’intercepció de comunicacions. La nova redacció ampliaria la protecció a comunicacions digitals i serveis de missatgeria, tot preservant el dret de defensa i a la prova.
El paquet de propostes inclou també la revisió del tractament de les dades especialment protegides per adaptar-lo a la normativa vigent, així com mesures per reforçar la resposta penal davant la difusió no consentida de continguts íntims o manipulats, encara que es distribueixin en entorns tancats. Segons l’APDA, aquestes esmenes tenen com a finalitat millorar la precisió i coherència del projecte i garantir que el futur Codi Penal disposi d’eines adequades per fer front als riscos derivats de la digitalització.