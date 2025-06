Procés obert per nova direcció

L’APDA obre el procés per renovar la seva presidència amb vista al relleu de Resma Punjabi al mes de novembre

El termini finalitza el 15 de setembre i les candidatures seran valorades pel Comitè de validació segons la normativa vigent

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha activat el procés per escollir la persona que liderarà l’organisme durant els pròxims quatre anys. L’obertura del termini per presentar candidatures s’ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i estarà oberta fins al 15 de setembre a les 13.30 hores. El relleu respon a la finalització del mandat actual de Resma Punjabi, prevista per al mes de novembre.

El càrrec, que comporta una retribució anual bruta de 59.202,72 euros repartits en tretze pagues —una xifra que s’actualitza anualment segons l’índex de preus al consum (IPC)—, requereix el lliurament d’una carta de motivació, l’acreditació d’una titulació mínima equivalent al nivell 6 del marc andorrà de qualificacions (MAQ), un currículum que demostri experiència i competència en protecció de dades personals, i una declaració jurada de ple ús dels drets civils i polítics.

Les candidatures seran valorades pel Comitè de validació, que avaluarà les competències, mèrits i idoneïtat de les persones que compleixin els criteris establerts. Aquestes tindran dret a una audiència durant el procés. Posteriorment, es confeccionarà una llista de candidats aptes segons la Llei qualificada de protecció de dades personals.

D’acord amb l’article 84 del reglament del Consell General, els grups parlamentaris podran presentar candidatures fins quatre dies abans del ple on es farà la votació. Aquestes hauran d’anar acompanyades del currículum de la persona proposada. El nomenament definitiu es farà segons el procediment establert a l’article 50.bis de la mateixa llei.