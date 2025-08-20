L’Apapma no veu “necessari ni viable” el projecte del futur parc eòlic del Maià i alerta dels impactes mediambientals

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma) s’ha posicionat de manera desfavorable davant el projecte del futur parc eòlic del Maià després de considerar que, amb la informació de la qual disposen actualment de la infraestructura, “no veiem ni la seva necessitat ni la seva viabilitat”. Per contra, a través d’un comunicat emès aquest dimecres, asseguren que el projecte presenta “molts punts negatius” pel que fa a l’impacte mediambiental i que serà “difícilment rendibilitzable per la seva aportació energètica a les necessitats del país”.
En l’escrit, l’associació lamenta que no ha pogut participar en el procés d’exposició pública d’aquest projecte. A causa d’això, expliquen, van demanar a FEDA si els hi podien facilitar la documentació disponible per a poder estudiar-la i fer-ne una valoració per tal de dir la seva, malgrat que la parapública “no ens ha pogut facilitar cap informació rellevant o diferent del ja aparegut en els mitjans de comunicació, deixant-nos sense respostes a molts interrogants que ens qüestionen”.
L’Apapma, en contra del parc eòlic del Maià. | Arxiu ANA
De fet, en el moment de demanar la documentació tècnica per poder valorar el projecte amb criteri, FEDA va traslladar a l’Apapma que es tractaria “d’un projecte encara en fase de definició”, motiu pel qual l’entitat afirma que “molts, suposem que tots, molts dels estudis i informes que el sustenten, són provisionals i subjectes a canvis”. Així doncs, “i per evitar generar confusió entre els nostres associats i la ciutadania, prefereixen esperar a tenir una versió més consolidada abans de fer pública cap informació tècnica”.
Des de l’Apapma, doncs, lamenten que “sense aquesta informació tècnica la valoració del projecte es fa difícil, tot i que pugui ser provisional, ja que entenem que admeti un cert percentatge de variació (+-30% per als estudis de factibilitat, i +- 15% per als avantprojectes), però aquesta informació ha de tenir un grau de detall i precisió suficient perquè FEDA hagi pogut decidir continuar assumint els costos de la redacció del projecte i de l’estudi d’impacte ambiental, entre d’altres”.
A la vegada, i malgrat l’oferiment del director de FEDA, Albert Moles, de fer una reunió, l’associació l’ha desestimat perquè “no hi veiem l’interès si després no en podem sortir amb la documentació/informació necessària per a poder valorar correctament el projecte”. Entre els principals dubtes de l’Apapma en relació amb la infraestructura, hi ha també aspectes relacionats amb la seva ubicació exacta, la viabilitat tècnica, la previsió de producció i facturació, el calendari detallat, el transport i la logística, els estudis de costos de la inversió inicial, el finançament del projecte o les mesures de seguretat.