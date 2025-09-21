L’Andorra Taste culmina la quarta edició amb 56.000 consumicions venudes i un creixement de més del 60%

Les Jornades Populars de l’Andorra Taste 2025 han superat expectatives. La quarta edició de la cita gastronòmica ha tancat amb 56.000 consumicions, unes dades que el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha qualificat d’“espectaculars”. “Si comparem amb el 2024, on vam tenir més o menys 35.000 consumicions, hi ha hagut un creixement superior al 60%”, ha celebrat Budzaku. Per la banda professional, enguany han estat més de 1.100 inscrits d’un total de 22 països diferents.
Només dissabte, la xifra va disparar-se. “Vam tancar amb 30.000 consumicions i això realment és un rècord, però arribar amb 56.000 en un dia de pluja com avui és realment espectacular”, ha aplaudit el director general de l’ens organitzador. Per la seva banda, el director general de Vocento Gastronomia, Benjamín Lana, recordava que “amb esdeveniments com l’Andorra Taste Popular estem construint entre tots la gastronomia d’alta muntanya, i una prova d’això és la qualitat cada any més gran de les propostes dels xefs participants”. De cara a la següent edició, però, descarten augmentar el nombre de restauradors, mantenint-se en els 22 d’aquest any.
“L’Andorra Taste és un esdeveniment únic al món perquè hi ha una combinació de congrés i de jornals professionals”, ha destacat Budzaku, qui ha afirmat que l’efecte dels grans noms també ha estat determinant: “Que vingui Ferran Adrià, la persona que més ha donat a la cuina en l’àmbit internacional de tots els temps, és pujar el nivell de l’esdeveniment”, ha confessat, tot afegint que aquest fet “et canvia el posicionament, estàs realment amb un grup molt selecte de cuiners i ens pot fer destacar en el futur”.
En aquest sentit, totes les degustacions preparades -entrants, plats principals, postres i també opcions per a les persones celíaques i intolerants a la lactosa- han estat molt ben rebudes pel públic. Les tres més sol·licitades durant aquests dies, i a falta del recompte final que es farà al tancament, són -per ordre alfabètic- les dels restaurants Beç d’Escaldes-Engordany, que ha preparat un melós de vedella d’Andorra amb trinxat i bolets de temporada; el bikini d’ànec Pekin del Kao (Soldeu), i el bao d’ànec confitat amb salsa de prunes i gelé de saüc del Mood Sensorial (Escaldes-Engordany).