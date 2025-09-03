L’Andorra Taste es presenta a Barcelona com a prèvia d’una quarta edició que premiarà el reconegut xef Ferran Adrià

Andorra Turisme ha presentat aquest dimecres a Barcelona la quarta edició de l’Andorra Taste, el congrés internacional de gastronomia d’alta muntanya que enguany se celebrarà del 17 al 21 de setembre. L’acte, adreçat a periodistes especialitzats, xefs i representants del sector, ha servit per donar a conèixer les principals novetats de l’edició d’enguany, entre les quals destaca l’entrega de l’Andorra Taste Award al reconegut cuiner Ferran Adrià. El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha subratllat que “en l’última dècada s’ha doblat el nombre de visitants que venen a Andorra amb la gastronomia com a principal motiu, però encara tenim marge de creixement”.
Per reforçar la difusió, la presentació s’ha acompanyat d’un dinar a quatre mans amb premsa especialitzada. La proposta ha estat elaborada pels xefs Rodrigo Martínez (Beç), un dels set ambaixadors del nou pla gastronòmic, i Hideki Matsuhisa (Koy Shunka, Barcelona i també amb establiment al Principat), reconegut amb una estrella Michelin. El menú ha posat en valor productes i sabors d’alta muntanya com els ous de truita de riu, el trinxat, la donja, la fulla de pi o vins d’altura.
“El fet de poder representar Andorra, els seus productes quilòmetre zero i la seva tradició culinària és sempre un plaer, i més si ens associem amb xefs de renom internacional”, ha declarat Martínez. Segons ell, l’Andorra Taste és “una oportunitat per donar a conèixer la nostra cuina a públics que encara no ens coneixen”. En la mateixa línia, Matsuhisa ha remarcat “el canvi que ha experimentat la gastronomia andorrana en la darrera dècada, tant en qualitat com en oferta”, i ha assegurat que el congrés és “una gran oportunitat per descobrir-ho”.
El 2024, l’Andorra Taste va reunir més d’un miler de congressistes i es van vendre més de 34.600 consumicions. Segons l’organització, el congrés ja és “una cita ineludible del setembre”, amb una valoració global dels assistents de 8,9 punts i una intenció de retorn del 95%.