Tres dies "intensos"

L’Andorra Taste 2025 tanca la primera fase amb rècord d’inscrits i més de 1.100 congressistes d’arreu del món

El congrés gastronòmic d’alta muntanya dona pas aquest cap de setmana a la degustació al carrer amb tastets, showcookings i productes locals

Després de tres dies “intensos”, la primera part de l’Andorra Taste 2025, destinada als professionals del sector, ha tancat amb rècord d’inscrits. Més de 1.100 congressistes d’arreu del món, 589 presencials i 517 en línia, han gaudit de ponències a càrrec de xefs internacionals i del país que han tornat a confiar en Andorra com a epicentre de la gastronomia d’alta muntanya. Els Alps han estat el territori convidat, amb propostes que han combinat tradició, innovació i compromís, i alguns dels noms més destacats han estat Ferran Adrià, guardonat amb l’Andorra Taste Award; Oriol Castro, xef del Disfrutar***, considerat el millor restaurant del món, o els estrellats Zineb Hattab, Stéphane Tournié i Uroš Štefelin, entre molts altres.

A banda de les ponències, taules rodones i masterclasses que han comptat amb la presència d’una important representació de cuiners del país, aquest divendres s’ha realitzat la jornada Territori en Viu, la qual ha permès als participants conèixer en primera persona els paisatges i productes d’Andorra. S’han desplaçat al llac de Pessons per conversar amb pescadors, gaudir d’un esmorzar de forquilla i atendre les darreres ponències. El punt final ha estat un tast de vins d’altura produïts a més de 1.000 metres de la mà del Master of Wine Fernando Mora.

Durant l’acte de clausura, el director general d’Andorra Turisme, Betim Büdzaku, ha recordat que “l’Andorra Taste i el seu èxit han estat la llavor que ens ha portat a impulsar el Pla Gastronòmic, una eina clau que ens guia per reforçar el nostre posicionament com a destinació gastronòmica i com a país ambaixador de la cuina d’alta muntanya”.

Arrenca l’Andorra Taste Popular amb 22 restauradors del país

Durant tot el cap de setmana, l’acció es trasllada de nou al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany, on torna el vessant més popular d’aquest projecte, l’Andorra Taste Popular. Des d’aquest migdia, 22 restauradors del país ofereixen tastets als assistents, per mostrar així la seva cuina d’alta muntanya als visitants. La degustació de platets estarà acompanyada, com ja és habitual, de música en directe, showcookings on xefs mostraran les seves tècniques culinàries i tallers infantils per als petits de casa.

Entre les propostes hi ha opcions per a tots els gustos: des d’entrants, arrossos i plats de carn o peix, a una selecció de postres. Com en la darrera edició, també hi ha propostes aptes per a persones amb celiaquia i intolerància a la lactosa. El teu de la tapa és de cinc tokens (euros) i també s’hi podran degustar formatges, embotits, confitures i mel de productors locals.

