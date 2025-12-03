Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Arxiu ANA Dependències de l'ANC-AD. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Seguretat digital

L’ANC-AD i el CSIRT-AD completen el ciberexercici nacional d’alta complexitat amb més de 20 entitats

Les sessions han recreat escenaris reals, alineats amb les tendències internacionals actuals, com un atac de ransomware sobre sistemes essencials

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) i l’Equip de Resposta de Referència del Principat d’Andorra per al tractament d’incidents de seguretat (CSIRT-AD) han completat amb èxit el ciberexercici nacional d’alta complexitat amb més de 20 entitats participants. Aquest, segons han esmentat, s’ha desenvolupat en els terminis previstos i ha posat el focus en les infraestructures crítiques i importants del país.

Com s’ha apuntat, ha comptat amb la participació de més de 20 entitats públiques i privades considerades estratègiques i “ha destacat per l’elevada implicació i predisposició de totes les organitzacions”, han informat, tant de les que disposen d’un alt nivell de maduresa en ciberseguretat com d’aquelles que es troben en fases d’implementació de capacitats avançades.

“L’exercici ha servit per validar procediments i reforçar els canals de comunicació i els mecanismes de presa de decisions en situacions de crisi” – Jordi Ubach

En aquest sentit, durant les sessions, s’han recreat escenaris reals d’alt impacte, alineats amb les tendències internacionals actuals: un atac de ransomware sobre sistemes essencials; un escenari d’infostealer, orientat al robatori de credencials i informació sensible, i una fuita d’informació provocada tant per intrusió externa com per error intern.

En paraules del responsable de l’ANC-AD, Jordi Ubach, “aquests escenaris han permès avaluar la resiliència, la coordinació interinstitucional i la capacitat de detecció, resposta i recuperació de les entitats participants”. “L’exercici també ha servit per validar procediments, identificar àrees de millora i reforçar els canals de comunicació i els mecanismes de presa de decisions en situacions de crisi”, ha completat.

L’ANC-AD recalca la resiliència dels serveis virtuals davant els ciberatacs a través de mecanismes de redundància

Llegir
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Pastors i experts reflexionen sobre el futur de la transhumància en la 15a edició de la Mostra de Cinema Etnogràfic
El bloqueig en les pujades evidencia un model esgotat
Espot anuncia que el final de les pròrrogues forçoses es durà a terme segons l’antiguitat dels contractes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Rosa Gili assegura que veure tancat l’aparcament de les Nacions Unides i el parc infantil adjacent “és impactant”
  • Parròquies, Societat
La capital renovarà el paviment del Parc Central per millorar el drenatge i corregir les irregularitats detectades
  • Societat
Salut alerta de la retirada d’un lot d’una mantega corporal de la marca Yepoda inclosa al calendari d’advent d’enguany
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Rosa Gili assegura que veure tancat l’aparcament de les Nacions Unides i el parc infantil adjacent “és impactant”
  • Parròquies, Societat
La capital renovarà el paviment del Parc Central per millorar el drenatge i corregir les irregularitats detectades
  • Parròquies, Societat
Canillo acull el tercer seminari del projecte transfronterer Piton envers l’adaptació al canvi climàtic als Pirineus
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu