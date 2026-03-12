L’ambaixada a Portugal ja pot tramitar la renovació del passaport sense que la persona hagi de desplaçar-se a Andorra

L’ambaixada d’Andorra a Portugal ha posat en funcionament el servei de captació de dades biomètriques per a l’emissió i renovació de passaports andorrans. Aquest nou dispositiu permet als nacionals andorrans residents al país lusità renovar el passaport sense necessitat de desplaçar-se al Principat, així com sol·licitar-ne un duplicat en cas de pèrdua o robatori. Igualment, els andorrans que es trobin temporalment al país per un període curt podran tramitar el corresponent duplicat si es troben en situació de necessitat.
Amb aquesta incorporació, el servei de captació biomètrica ja estarà disponible a tres representacions diplomàtiques andorranes: l’ambaixada a Madrid, l’ambaixada a París i, a partir d’ara, l’ambaixada a Lisboa. A més, i en detall, des de la posada en marxa del sistema a les ambaixades d’Espanya i França, el març del 2025, s’han tramitat un total de 31 passaports a l’exterior, dels quals 13 a Madrid i 18 a París.