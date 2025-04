Salut i medi ambient

L’al·lèrgia al pol·len s’intensifica el 2025 per l’efecte de les pluges i el canvi climàtic

Les abundants pluges del març han afavorit una major emissió de pol·len, especialment de freixe i bedoll, agreujant els casos d’al·lèrgia

Amb l’arribada de la primavera, les plantes i les flors han començat a florir després d’haver passat pel procés de pol·linització, durant el qual alliberen el pol·len per formar les llavors i els seus fruits. Tot i que aquesta estació destaca per la seva varietat de colors, també suposa un problema per a les persones que pateixen al·lèrgies al pol·len. Aquest 2025, segons els experts, les al·lèrgies estan sent més intenses que l’any anterior.

“És pitjor que l’any passat i això té a veure amb les pluges”, ha afirmat el doctor especialista en al·lèrgies, Agustín Sansosti. “Com més pluges hi ha, més problema, i aquest mes de març hi ha hagut moltes pluges”, ha afegit. Segons explica, la humitat afavoreix la producció de pol·len per part de les plantes, cosa que repercuteix directament en les persones al·lèrgiques.

Entre gener i març del 2025, l’estació meteorològica de FEDA a Engolasters ha registrat 147,7 mm de pluja, davant dels 115,8 mm del mateix període del 2024. Només al març d’enguany, es van registrar 103,8 mm, en comparació amb els 95,2 mm del març anterior. Aquest increment ha provocat un augment de visites a consulta durant el mes d’abril. “He tingut molta gent a les consultes”, ha assegurat el doctor. Segons explica, “la pluja dona a les plantes més intensitat per pol·linitzar i ara tenim el freixe i el bedoll amb molta intensitat. Amb la pluja es va atraçar i ara ha sortit amb molta intensitat”.

Sansosti ha recordat que les al·lèrgies comencen abans de la primavera. “Les produïdes pel xiprer i l’avellaner comencen el febrer i fan un pic d’uns vint dies”, ha indicat, tot afegint que “aquest any ha estat molt fort, amb molta picor als ulls”. Segons l’especialista, especialment l’avellaner ha provocat aquests símptomes. Posteriorment, al març, ha estat el torn del freixe. “Té una durada d’uns vint dies i aquest any, com que hi ha hagut molta pluja, s’ha atraçat i l’hem tingut a finals de març”. Tot i que l’aigua pot netejar el pol·len, “és temporal perquè després li dona més intensitat en el pol·len”, ha puntualitzat.

Durant abril i maig, el bedoll és el principal causant d’al·lèrgies, i al juny s’espera que siguin les gramínies.

Actualment, un 25% de la població mundial pateix algun tipus d’al·lèrgia, xifra que també s’aplica al Principat. Els experts preveuen que aquest percentatge s’elevi fins al 50% l’any 2050. Segons Sansosti, un dels motius és el “canvi climàtic, perquè amb l’increment de les temperatures durant el període de pol·linització es produirà més pol·len”. També ha assenyalat que el canvi climàtic pot provocar “un avançament de les floracions i l’allargament del cicle de vida de les plantes”, cosa que comporta una exposició al pol·len més prolongada. “És un problema perquè és difícil de revertir, són condicions ambientals i la fabricació del pol·len de les plantes té relació amb el medi ambient”, ha explicat.

Els símptomes d’aquestes al·lèrgies inclouen picor als ulls i al nas, esternuts, tos, secreció nasal, llagrimeig, xiulets al pit i, en alguns casos, asma. Sansosti recomana consultar el metge per rebre el tractament adequat. A més, suggereix ventilar la llar a primera hora del matí i mantenir les finestres tancades la resta del dia, utilitzar ulleres de sol i portar mascareta per reduir l’exposició al pol·len.